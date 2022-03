Hannover

Ein gelb-roter Sonnenuntergang, ein Stein, der im Wasser Kreise zieht, ein imposanter Elefant in der afrikanischen Steppe, windzerzauste Pferde – Anne Riedel und Janna Zieb fragen die Erstklässler der Grundschule Tiefenriede, welches Bild am ehesten ihre Stimmungslage widerspiegelt. Die Mitarbeiterinnen des Winnicott-Instituts wollen wissen, wie die Kinder durch die Corona-Krise gekommen sind. Und eines wird bei den Antworten schnell deutlich: Die Pandemie steckt ihnen in der Knochen, und sie liegt ihnen auf der Seele.

Einfach reden: Die Winnicott-Institut-Mitarbeiterinnen Janna Zieb (li.) und Anne Riedel fragen im Sitzkreis Erstklässler der Grundschule Tiefenriede nach ihrer Stimmung. Quelle: Katrin Kutter

„Oje, ich bin in Corona!“

Ein Mädchen erzählt, wie es erkrankte. „Ich hatte Kopfschmerzen, und da wusste ich, oje, ich bin in Corona.“ So wie die Siebenjährige es sagt, klingt es, als sei die Krankheit ein Zustand, der sie festgehalten habe. Und genauso habe sich das auch angefühlt. „Es war langweilig, ich durfte mit niemandem spielen, mit keinem Kontakt haben, ich wäre viel lieber in die Schule gegangen.“ Dem stimmen auch ihre Mitschüler zu. „Ich finde meine Klasse richtig toll“, sagt Palina (7).

„Diese doofe Maske!“

Eine Schülerin sagt, sie habe in der Quarantänezeit viel mit ihrer Spielzeugküche gespielt, ihr Vater habe gekocht, aber irgendwie sei das alles schnell langweilig geworden: „In der Schule lernen ist besser.“ Das findet auch Rihanna (7).

Corona hat für diese Kinder nicht nur das Ende der Kindergartenzeit, sondern auch die gesamten sieben Monate ihrer bisherigen Schulzeit geprägt. Erstklässer Philipp sagt, er wäre endlich gern „diese doofe Maske“ los.

Rüttel dich, schüttel dich: Anne Riedel und Janna Zieb vom Winnicott-Institut zeigen Erstklässlern an der Grundschule Tiefenriede Entspannungsübungen. Quelle: Kutter

Corona-Zahlen so hoch wie noch nie

Immerhin ist die Maskenpflicht am Sitzplatz in den Grundschulen seit dieser Woche aufgehoben, allerdings nur, wenn in der Klasse nicht gerade ein Corona-Fall ist. Und da die Infektionszahlen in den Schulen derzeit so hoch sind wie noch nie zuvor, kommen viele Klassen aus der „Abit“-Dauerschleife gar nicht mehr heraus. „Abit“ ist die Abkürzung für „anlassbezogene tägliche Intensivtestung“, das heißt: Wenn ein Mitschüler bestätigt positiv ist, müssen sich alle anderen fünf Tage hintereinander testen und zudem im Unterricht weiter eine Maske tragen. Die Maskenpflicht bleibt also für viele Alltag.

Jedes Kind leidet anders

Einige Kinder sind mit dem Homeschooling gut zurecht gekommen, andere überhaupt nicht. Quelle: Guido Kirchner/dpa

„Corona hat bei jedem Kind andere Spuren hinterlassen“, sagt Janna Zieb. Anders als ein Beinbruch sei es eine „unsichtbare Krankheit“, das mache sie so unbegreiflich. Wichtig sei auch das häusliche Umfeld: Können die Eltern beim Homeschooling helfen oder nicht? Hat das Kind einen ruhigen Arbeitsplatz? Ist es Einzelkind oder hat es viele Geschwister? Manche Familien hätten bestehende Verbindungen, etwa über Sport- oder Musikverein, im Lockdown auch virtuell weiterpflegen können. Andere Kinder hätten allein dagestanden und sich später gefragt:„Wie komme ich wieder in die Gruppe?“

Lange Wartelisten bei Psychologen

Die Wartelisten bei Kinder- und Jugendpsychologen würden immer länger, berichtet auch Anne Riedel. Durch Corona hätten sich bei einigen Schülern latent vorhandene Ängste krisenhaft zugespitzt. In der Pandemie seien die Bedürfnisse der Kinder nicht ausreichend berücksichtigt worden. Eine Kritik, die auch immer von Elternverbänden kommt.

Das Winnicott-Institut befragt zurzeit Kinder und Jugendliche an Schulen in Hannover nach ihren Erfahrungen mit der Krise. An drei Grundschulen und einer Integrierten Gesamtschule waren sie bislang Es gehe darum, den Kindern Raum zu geben, um ihre Erfahrungen mit der Pandemie zu schildern, sagt Riedel. Wenn sie darüber sprächen, merkten sie, dass sie mit ihren Ängsten und Sorgen nicht alleine seien, sondern dass es anderen genauso gehe. Dies sei als Austausch, nicht als Therapiestunde gedacht. Wenn die Expertinnen allerdings sehen, dass ein Kind besondere Hilfe nötig hat, melden sie das der Schule.

„Corona und ich“ heißt das Projekt, finanziert wird es von der Dr. August und Erika Appenrodt-Stiftung. Wie Uwe Brandes, der Leiter des Winnicott-Instituts, sagt, wurden für die ersten sechs Monate rund 50.000 Euro zur Verfügung gestellt. Eine Weiterführung ist beantragt, für einen zweiten Durchgang werden weitere Schulen gesucht.

Viele Kinder sind gut klargekommen, andere haben aber große Lernrückstände aufgebaut: Lehrerin Valerie Lietzau. Quelle: Katrin Kutter

An der Grundschule Tiefenriede in Hannovers Südstadt sind die Mitarbeiterinnen drei Wochen lang in mehreren Jahrgängen im Einsatz. Lehrerin Valerie Lietzau (27) sagt, die Schülerinnen und Schüler seien ganz unterschiedlich mit der Pandemie umgegangen, viele seien gut klargekommen, andere hätten große Lernrückstände. Einige Familien hätten versucht, ihren Kindern doch noch ein gewisses Freizeitleben zu ermöglichen, und sei es nur durch Spielplatzbesuche.

Pausenbrot teilen? Verboten!

Viele Erstklässler seien erstmals in ihrem Leben mit strengen Regeln konfrontiert worden, sagt Lehrerin Annika Gielnik. Sie spricht von einer „veränderten Kindheit“, zu den Hygenie- und Abstandregeln kämen auch Vorgaben, die dem eigenen Empfinden widersprächen. Wieso darf ich mein Pausenbrot nicht teilen? Teilen sei doch eigentlich etwas Gutes.

Die Eingewöhnungsphase sei für diesen ersten Jahrgang sicher besonders anstrengend gewesen, sagt Gielnik. Zumal ja auch die Kindergärten in den vergangenen zwei Jahren lange Schließphasen hatten. „Es wird so viel verlangt von den Kindern.“

Kinder verstehen nicht, warum sie ihr Pausenbrot nicht teilen dürfen, Teilen sei doch eigentlich sozial und etwas Gutes, sagt Lehrerin Annika Gielnik. Quelle: Katrin Kutter

Eine Mutter: Manchmal habe ich einfach nur geweint

Auch Eltern berichten, dass sie die Auswirkungen der Krise bei ihrem Nachwuchs spüren. Mal ist es die neue Angewohnheit des Nägelkausens, mal der häufige Gang ins Badezimmer: „Mein Sohn wäscht sich immer als erstes die Hände, das habe ich als Kind sicher nicht gemacht“, sagt eine Mutter. Eine andere berichtet, dass sich bei ihrem Kind Wut, Aggression und Unruhe aufgestaut hätten, und das Schlimmste: „Man fühlt sich so machtlos.“

Zwischen Homeoffice und Homeschooling sind gerade Mütter in der Corona-Krise besonders zerrieben worden. Quelle: Annette Riedl/dpa

Gerade die letzten Wochen im Kindergarten im vergangenen Frühjahr seien besonders chaotisch gewesen, sagt eine Mutter. Mal habe ihr Sohn gar nicht in die Kita gedurft, dann einen Tag die Woche, dann habe er sich nach einer Woche Quarantäne freigetestet, um gleich am übernächsten Tag wieder zu Hause bleiben zu müssen, weil wieder ein anderes Kind Corona gehabt hätte. Gerade wenn man selbst voll berufstätig sei und im Homeoffice gearbeitet habe, sei das die Hölle gewesen: „Es gab Phasen, da habe ich einfach nur geweint.“

Großer Beratungsbedarf in den Schulen

An kleinen Grundschulen könne man vielleicht Angebote in allen Klassen machen, an einer größeren IGS vermutlich nur in einem oder zwei Jahrgängen, sagt Winnicott-Institutsleiter Brandes. Im Zwischenbericht zu dem Projekt heißt es: Die teilnehmenden Schulen haben einen großen Bedarf an psychosozialer Unterstützung, welcher durch die Corona-Pandemie in den vergangenen Monaten nochmals deutlich gestiegen sei.

„Überforderung aller Beteiligten“

Auch die Lage der Lehrkräfte steht im Fokus des Zwischenberichts: „Es wurde deutlich, dass die Belastung vieler Schülerinnen und Schüler ein Ausmaß angenommen hat, welches ein Fortsetzen des regulären Schulbetriebes für alle Beteiligten erschwert, in einigen Klassen sogar unmöglich macht. Lehrkräften fehlt es in diesem Kontext einerseits an theoretischem und praktischem Wissen, aber auch an Zeit und Personal, um die emotionalen und psychischen Belastungen der Schülerinnen und Schüler auffangen zu können. Andererseits stehen sie zugleich unter Druck, den Schulstoff vermitteln zu müssen. Es stellt sich eine enorme Überforderung bei allen Beteiligten ein.“

Das Projekt „Corona und ich“ will helfen, Kindern, Lehrkräften und auch Eltern. Und sei es auch nur durch Entspannungsübungen, die Riedel und Zieb den Erstklässern am Schluss zeigen. Nachdem sich alle gerüttelt und geschüttelt haben, geht es in die Pause. Dann wird die nächste Gruppe nach ihren Corona-Erfahrungen befragt.