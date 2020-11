Soll die Stadt für viele Millionen Euro in allen Schulen, Kitas, Krankenhäusern und Pflegeeinrichtungen in Hannover wegen der Corona-Pandemie effektive Lüftungsanlagen aufstellen? Für die SPD in Mitte geht es „um Leben“. Die CDU hingegen rät zum Lüften. Dabei sei noch „niemand erfroren“. Die Stadt müsse jedoch endlich sicherstellen, dass sich die Fenster auch öffnen lassen.