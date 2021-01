Hannover

Schultag Nummer zwei nach den verlängerten Weihnachtsferien – und wieder gab es Probleme mit der Online-Lernplattform IServ. Einige Schulen und Schüler meldeten auch am Dienstagmorgen Störungen bei den Videokonferenzen. Der Braunschweiger Betreiber bestätigte „Überlastungen auf einzelnen Servern“, die man nach kurzer Zeit jedoch behoben habe. Für die Probleme mit weiteren Funktionen seien hingegen schwache Server in den Schulen verantwortlich – was die Landeshauptstadt wiederum nicht als Argument für teure Nachrüstungen gelten lässt. Schließlich laufe die eigene Plattform „schulen-hannover.de“ stabil.

Bereits am Montag, dem ersten Tag nach den Weihnachtsferien, war durch den durch Homeschooling verursachten Andrang IServ teilweise komplett ausgefallen. Laut Unternehmen hatten sich schlichtweg zu viele Nutzer zeitgleich angemeldet. Um diesen Nadelör-Effekt zu vermeiden, bat später das Unternehmen in einer Stellungnahme darum, die Schulen mögen künftig um einige Minuten zeitversetzt mit den Videokonferenzen starten. „Das hat grundsätzlich auch geklappt“, sagte IServ-Sprecher Frank Vollmer am Dienstag.

IServ soll theoretisch 3 Millionen Nutzern standhalten

Trotzdem begann auch dieser Morgen für viele Schüler in der Region wieder mit einer Fehlermeldung – diesmal streikte ein Teil der von einem externen Anbieter angemieteten Server, was laut Vollmer jedoch deutlich geringere und auch kürzere Auswirkungen hatte. Am Mittag tummelten sich demnach schon 1,5 Millionen Nutzer auf dem Portal. „Das ist für uns ein neuer Rekord“, so Vollmer.

IServ-Geschäftsführer Jörg Ludwig betonte, die Serverkapazität sei angesichts des erwarteten Andrangs von Klassen, die den Unterricht per Videokonferenz abhalten wollten, verdoppelt worden. Inzwischen sei man sogar auf 3 Millionen Nutzer eingestellt. Das Unternehmen wies jedoch auch darauf hin, dass lediglich die Videokonferenzen von IServ selbst gehostet werden. Für Störungen im Mail-Programm oder dem Aufgabenmodul, wie sie Schüler und Eltern am Dienstag meldeten, seien die teils zu schwachen Server in den Schulen selbst verantwortlich. Software-Updates sollen diese Probleme in den kommenden Tagen zumindest teilweise lösen. An einigen Schulen mit veralteten oder zu kleinen Servern helfe aber nur neue Hardware.

Stadt empfahl Nutzung des eigenen Schulservers

Wer jetzt auf Nachrüstungen hofft, wird allerdings enttäuscht. Die Landeshauptstadt als Schulträgerin winkt jedenfalls ab. Demnach nutzen circa 50 Prozent der Schulen IServ – und das mit den vom Unternehmen für die Schülerzahl empfohlenen Kapazitäten, wie Stadtsprecherin Susanne Stroppe auf NP-Nachfrage klarstellt. „Jetzt zeigt sich, dass die von IServ ursprünglich beschriebenen Kapazitäten nicht ausreichen. Daraus ergibt sich allerdings keine Handlungspflicht für den Schulträger“, so die Sprecherin. Schließlich biete man mit der Plattform schulen-hannover.de ein eigenes System an, welches „leistungsstark genug ist, um die Anforderungen zu erfüllen, und bei Lastspitzen auch die Möglichkeit bietet kurzfristig weitere Kapazitäten freizuschalten“.

Stroppe weist darauf hin, dass seit Mai 2020 alle städtischen Schulen die Plattform nutzen können. „Wir haben in Gesprächen darauf hingewiesen, dass die große Stärke von schulen-hannover.de insbesondere die Rechenleistung des Rechenzentrums und der Support durch die Landeshauptstadt Hannover ist und empfohlen diese Plattform für das Homeschooling zu nutzen.“ Viele Schulen hätten aber Sorge gehabt, sich mit einem neuen System befassen zu müssen, und entschieden, ihren bisherigen Schulserver weiter zu nutzen.

Lehrergewerkschaft kritisiert Kultusminister

Stroppe abschließend: „Die Stadt als Schulträgerin plant derzeit nicht, die Kapazitäten der IServ-Schulserver auszuweiten, da wir mit schulen-hannover.de ein Angebot zur Verfügung stellen, welches das Homeschooling ermöglicht, kurzfristig keine weiteren Kosten verursacht und stabil läuft.“

Unterdessen kritisiert der Lehrergewerkschaft Verband Bildung und Erziehung (VBE) das Land für den holprigen Homeschooling-Start. Für Landesvorsitzenden Franz-Josef Meyer war es „absehbar, dass der Schulbetrieb nach den Weihnachtsferien mit gleichzeitigem Distanzlernen, Wechselbetrieb und Notbetreuung nicht reibungslos starten konnte“. Kultusminister Grant Hendrik Tonne (SPD) wirft er vor, dass die tiefer liegenden Ursachen für die Serverprobleme nicht thematisiert werden: „Viele Schulen warten noch immer auf stabiles und schnelles Internet, fehlende Ausstattung aus dem Digitalpakt und praktikable und gut funktionierende Lernplattformen.“

Von André Pichiri