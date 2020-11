Schulen: SPD will Zwei-Säulen-Modell in Hannover

Hannover

Soll es in Hannover künftig wie in Göttingen nur noch Gymnasien und Integrierte Gesamtschulen geben? Für ein sogenanntes Zwei-Säulen-Modell macht sich nun zumindest die SPD im Rat stark und will für ihr Vorhaben jetzt die Weichen stellen.

Um Hannovers Schullandschaft weiterzuentwickeln und vor allem gerechter zu machen, brauche es ein Zwei-Säulen-Modell, bestehend aus Integrierten Gesamtschulen und Gymnasien, so die bildungspolitischer Sprecherin der SPD im Rat, Afra Gamoori. „Fakt ist, dass die meisten Kinder nach der 4. Klasse auf Integrierte Gesamtschulen und Gymnasien gehen“, so die SPD-Politikerin: „Mit unserem Zwei-Säulen-Modell können wir allen Familien die Bildung bieten, die sie sich für ihre Kinder wünschen.“

Da Integrierte Gesamtschulen immer stärker nachgefragt würden, sei eine 13. IGS notwendig. Dafür müssten umgehend die Planungen beginnen, so Gamoori, zugleich sollten alle Real- und Oberschulen angefragt werden, ob sie in eine IGS umgewandelt werden möchten. Außerdem müssten die Schulplätze an allen nicht-gymnasialen Schulstandorten geprüft und ausgebaut werden. „Für die Schulformwechlser müssen die Lösungen jetzt und nicht erst im Sommer 2021 gefunden werden“, betont Ratsfrau.

Die SPD fordert zudem den Bau neuer Grundschulen in den Stadtteilen Ahlem-Badenstedt-Davenstedt und Bothfeld-Vahrenheide. Auch der Ausbau des Ganztagsangebots an allen interessierten Schulen müsse stärker vorangetrieben werden, so Gamoori: „Jedes Kind hat die bestmögliche Schulbildung in guten und modernen Räumen bei sich nahe am Wohnort verdient.“ Einen entsprechenden Antrag hat die SPD bereits ihren Ampel-Partnern von Grünen und FDP zur Beratung überreicht.

Von Britta Lüers