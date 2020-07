Schule in Niedersachsen: Weit entfernt vom normalen Alltag

Hannover

Dass Kinder und Familien in Deutschland keine große Lobby haben, wussten viele schon vor Corona. Dass Kinder und Familien die Politik aber so wenig interessieren, hat viele Mütter und Väter, die sich seit Mitte März zwischen Homeoffice, Kinderbetreuung und Homeschooling aufreiben, doch überrascht.

Denn das sei an dieser Stelle dick angemerkt: Auch wenn alle Schüler inzwischen wieder tageweise im Präsenzunterricht sind, so sind Eltern und Kinder trotzdem noch weit von einem normalen Alltag entfernt. Denn etwa an Grundschulen entfällt weiterhin der Ganztag. Ein Instrument, das Eltern eigentlich die Vereinbarkeit von Beruf und Familie erleichtern soll. Nun eben nicht.

Am Mittwoch hat Kultusminister Grant Hendrik Tonne ( SPD) endlich erklärt, wie er sich den Schulalltag nach den Sommerferien vorstellt. Wenn die Infektionszahlen es zulassen, plant das Ministerium mit eingeschränktem Regelbetrieb. Das würde bedeuten, dass wieder alle Kinder gemeinsam in der Klasse sitzen und ihren Pflichtunterricht gemäß der Stundentafel erhalten.

Eingeschränkt heißt auch, dass Ganztagsangebote zunächst weiter entfallen. Berufstätige Eltern können sich also darauf einstellen, sich auch nach den Ferien weiter aufzureiben. Gesund kann das nicht sein.

Von Britta Lüers