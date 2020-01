Schule der Zukunft – Braucht Hannover einen Modellversuch?

Hannover

Braucht die Stadt eine Schule der Zukunft? Das Bündnis „Schule der Kulturhauptstadt“ sieht Hannover weiter hinterherhinken. „Die Stadt hat die Chance vertan, eine Modellschule zu errichten“, sagt Sprecher Rudolf Kleine-Huster, didaktischer Leiter an der IGS Kronsberg.

Er hofft nun, dass wenigstens bei der geplanten IGS im Südosten der Stadt versucht werde, etwas anders zu machen. „Die Entscheidungen verlaufen nach wie vor in alten Bahnen. Es wird kein mutiger Schritt gemacht.“

Offene Lernlandschaften statt Standard-Klassenraum

Ansätze gebe es bereits in anderen Städten: Kein Sitzenbleiben, weg vom 45-Minuten-Rhythmus im Unterricht, Lerntherapeuten. „Müssen an der Schule nur Lehrkräfte sein? Warum nicht mal ein Tischlermeister, der den Jugendlichen das Handwerk näher bringt“, fragt sich Kleine-Huster.

An der Michael Ende Schule In Neustadt am Rübenberge wird mit alternativen Arbeitsräumen experimentiert. Quelle: Mario Moers

Auch architektonisch gebe es großes Potenzial: Offene „Lernlandschaften“, in denen sich die Schüler sowohl zurückziehen als auch in größeren Foren Präsentationen halten können. Hannover denke noch zu sehr im typischen 64-Quadratmeter-Klassenraum. „Die Stadt will Kulturhauptstadt von Europa werden, da gehört Lernkultur auch dazu“, meint Kleine-Huster.

Er sieht die Gefahr, dass Stadtteile abgehängt werden und Kinder reicher Eltern an Privatschulen flüchten, wo eher mit modernen Konzepten gearbeitet werden. „Die Schere zwischen Bildungsverlierern und den leistungsmäßig geförderten geht immer mehr auseinander.“

Großes Problem: Schüler verlassen das Gymnasium

Schulformwechsler sind deshalb nicht nur aus seiner Sicht aktuell das größte Schulproblem der Landeshauptstadt. Im vergangenen Schuljahr mussten sich knapp 600 Jungen und Mädchen eine neue Schule suchen, davon kamen allein 309 Schüler von Gymnasien und 158 von Realschulen. Zum Vergleich: Im Schuljahr 2016/2017 wechselten nur 275 von Gymnasien und 59 von Realschulen.

Wollen eine moderne Schule: Rudolf Kleine- Huster von IGS Kronsberg, Petra Linnenbrink von der IGS Büssingweg und Elternvertreterin Armgard Beinhorn Quelle: Nancy Heusel

Grundsätzlich registriert die Stadt Hannover seit dem Wegfall der Schullaufbahnempfehlungen, dass das Gymnasium einerseits die Schulform ist, die am häufigsten angewählt wird. Andererseits gibt keine andere Schulform so viele Schüler ab, vor allem zum Ende der fünften Klasse, wie das Gymnasium. Oberschulen und Gesamtschulen sind hingegen Schulen, die überwiegend aufnehmen statt Schüler abgeben.

Neue Schulen sind erforderlich

Stadtsprecherin Susanne Stroppe sagt: „Diese Trends stellen die Schulträgerin vor erhebliche Herausforderungen bei der Bereitstellung eines bedarfsgerechten Schulplatzangebots.“ So müssten für eine beträchtliche Zahl von Schülern Schulplätze faktisch doppelt vorgehalten werden. In den unteren Jahrgangsstufen an Gymnasien und in geringerem Maß an den Realschulen, und ab der sechsten Jahrgangsstufe an den übrigen Schulformen.

Stroppe weiter: „Vor dem Hintergrund insgesamt steigender Schülerzahlen sowie der Umsetzung der inklusiven Beschulung ist diese doppelte Belegung von Schulplätzen eine planerische Herausforderung. In den kommenden Jahren wird daher die Neugründung von Schulen sowie die Erweiterung bestehender Standorte dringend erforderlich sein.“

Bereits im vergangenen November hatten sich die Sprecher aller Schulformen in Hannover erstmals gemeinsam mit einem Appell an den Schulausschuss gewandt und gebeten, sich der Problematik fehlender Schulplätze anzunehmen. Konkret forderten die Unterzeichner einen Richtungswechsel bei den Bauvorhaben: statt zunächst ein 18. Gymnasium zu bauen, müsste primär eine neue Gesamtschule entstehen, „die den tatsächlichen Bedarf der benötigten Schulplätze ab Jahrgang 7 abbildet“.

