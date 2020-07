Hannover

Die Corona-Krise bleibt uns – in mehr oder weniger intensiver Ausprägung – erhalten. Aber was heißt das für die Schülerinnen und Schüler – wann können sie und ihre Eltern wieder mit verlässlichem Unterricht rechnen? Kultusminister Grant Hendrik Tonne ( SPD) bleibt am Mittwoch in seiner Rede und der anschließenden Fragestunde im Landtag sowohl gelassen als auch im Ungefähren. Eines scheint klar: Einen Regelbetrieb wie vor Corona wird es nicht so schnell geben.

Mindestabstand und Hygiene

Tonne bringt drei nicht ganz überraschende Szenarien ins Spiel: 1. Den eingeschränkten Regelbetrieb. Voraussetzung dafür sei, „dass das regionale Infektionsgeschehen einen Verzicht auf den Mindestabstand von 1,50 Meter zwischen Personen zulässt“. Bei einer Beschulung vollständiger Schulklassen sei der Mindestabstand aber nicht mehr einzuhalten, schränkt er ein. Hier setzt er auf Seife und möglicherweise auch Masken. „Zur Kompensation des Wegfalls des Mindestabstands werden dann die übrigen Hygienemaßgaben deutlich anzupassen sein.“ Plan B beziehungsweise das Szenario B, also der Schulbetrieb bei einem erhöhten Infektionsgeschehen, geht so: Unterricht in geteilten Lerngruppen von maximal 16 Personen, einen Wechsel von Präsenzunterricht zum Lernen zu Hause. Und eben den Abstand von mindestens 1,50 Metern zwischen allen Personen. Szenario C bedeutet dann die komplette Schulschließung, also Lernen von daheim. Anordnen würden dies die jeweiligen Gesundheitsämter.

Grant Hendrik Tonne im Landtag. Quelle: dpa

Für die Opposition ein gefundenes Fressen. Grünen-Fraktionschefin Julia Willie Hamburg spricht von einem „Offenbarungseid“ Tonnes. Nach dem gescheiterten Versuch, die Klassen kurzfristig zu vergrößern, leiste der Kultusminister zwei Wochen vor Ferienbeginn den nächsten Offenbarungseid, sagte sie. Und spricht von Problembeschreibungen und drei aktuell angedachten Szenarien – „das wars“. Weil das Kultusministerium seine Hausaufgaben nicht schaffe, „müssen dann die Schulen und insbesondere die Schulleitungen nachsitzen“.

FDP erinnert an den Lehrermangel

Auch die FDP lässt kein gutes Haar am Kultusminister. Tonne lasse die Schulen nach wie vor im Dunkeln darüber, wie in das neue Schuljahr gestartet werden solle. „Die von ihm dargestellten Szenarien sind allen Beteiligten bekannt, aber wie er darauf reagieren will, bleibt unklar“, sagte der bildungspolitische Sprecher Björn Försterling. „Auch die Frage, ob genügend Lehrkräfte zur Verfügung stehen, ist offen. Jede vierte ausgeschriebene Stelle ist derzeit noch unbesetzt. Damit ist für das kommende Schuljahr nur eins klar: Der Lehrermangel bleibt bestehen, darauf ist leider Verlass bei dieser Regierung.“

Erst Pflichtunterricht, dann Ganztagsangebot

„Für mich ist wichtig, dass der Schulbetrieb vorsichtig wird anlaufen müssen“, meinte der SPD-Politiker. Im Fokus stehe zunächst der Pflichtunterricht. „Besonders wichtig ist uns weiterhin, möglichst schnell und umfassend die Verlässlichkeit der Grundschulen zu sichern.“ In einem weiteren Schritt könnten dann Zusatzangebote, Wahlunterricht und insbesondere das Ganztagsangebot in den Blick genommen werden. Tonne machte klar: „Es muss dabei jedoch immer klar sein: Das Virus ist nicht verschwunden und wird es auch nach den Sommerferien nicht sein.“

Stellen werden neu besetzt

Unabhängig von der Corona-Epidemie würden die Einstellungsverfahren für die dringend benötigten neuen Lehrkräfte weiterlaufen, berichtete er. 75 Prozent der zum Schuljahrsstart nach dem Sommer ausgeschriebenen Stellen seien bereits besetzt. Im Grundschulbereich seien es 80 Prozent. Dennoch werde es sich nicht vermeiden lassen, dass Lehrer erneut zur Arbeit an einer anderen Schulform abgeordnet werden müssen. „Dass es regional zu Abordnungen kommen wird, ist unstreitig.“

Grüne: Nicht nur Corona ist schuld

Eines gab die Grüne Hamburg dem Roten Tonne noch mit: Die Probleme seien nicht ausschließlich Corona zuzuschreiben. „Dass Lehrkräfte fehlen, der 13. Jahrgang wieder eingeführt wird, dass die Digitalisierung hoffnungslos hinterherhinkt und vieles mehr ist seit langem traurige Realität.“ Dass sie den Kultusminister jetzt zu überrollen drohten, sei zu weiten Teilen hausgemacht. „Wir erwarten hier vom Minister mehr Antworten, damit insbesondere die Kinder, die derzeit nicht mit Laptops ausgestattet sind, besondere Förderung brauchen oder zur Risikogruppen gehören, am Ende nicht unter die Räder kommen.“

Von Petra Rückerl