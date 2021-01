Hannover

Mit einem offenen Brief haben sich die Initiativen „Familien in der Krise“ und “Kinder brauchen Kinder” vor dem Bund-Länder-Gipfel am Dienstag an Bundeskanzlerin Angela Merkel und die Ministerpräsidenten gewandt. Kinder dürften in der Pandemie nicht weiter zurückgelassen werden. „Wie keine andere Altersgruppe werden sie ihren Möglichkeiten und Chancen beraubt. Welche Solidarität zeigt die Gesellschaft im Gegenzug mit unseren Kindern?“, heißt es in dem Brief.

„Dass wir immer noch über die Frage diskutieren, ob Bildungseinrichtungen öffnen und nicht wie sie öffnen können, ist ein Offenbarungseid unserer gesellschaftlichen Prioritäten“, sagt Sina Denecke von „Familien in der Krise”. Schulen zur Pandemiebekämpfung zu schließen, dürfte nur als letztes Mittel eingesetzt werden, hatte auch die Weltgesundheitsorganisation WHO klar gestellt.

Anzeige

Neues aus dem NP-Newsroom Unsere Übersicht zu den wichtigsten Nachrichten aus Hannover täglich gegen 13 Uhr in Ihrem E-Mail-Postfach. Mit meiner Anmeldung zum Newsletter stimme ich der Werbevereinbarung zu.

Die Initiativen fordern daher, Grundschulen und Kitas sofort und weiterführende Schulen ab Februar wieder zu öffnen, wo lokal notwendig im Wechselmodell. Flankiert werden müssten die Öffnungen von einem Testkonzept und altersgerechtem Infektionsschutz. Denecke: „Mit einer geeigneten Teststrategie, die frühzeitig auch asymptomatische Fälle erkennt, lässt sich auch der neuen Mutation begegnen.“

Minister Tonne : „Wir nehmen den Kindern gerade alles weg“

An eine baldige Wiedereröffnung der Schulen glaubt Niedersachsens Kultusminister Grant Hendrik Tonne ( SPD) unterdessen nicht. „Keiner geht davon aus, dass wir im Februar schon wieder halbwegs normal in den Schulalltag starten“, sagte Tonne der „ Neuen Osnabrücker Zeitung“. Er hoffe aber, dass die Infektionszahlen so weit zurückgehen, dass zumindest eine schrittweise Öffnung der Schulen zu verantworten ist. Die Einschränkungen, unter denen besonders Kinder und Jugendliche aktuell zu leiden hätten, seien ein „immenser Beitrag“, den die junge Generation zur Bewältigung der Corona-Krise leiste. „Wir nehmen den Kindern gerade alles weg, was ihr Leben ausmacht. Das ist eine Situation, die wir so nicht beliebig lange fortführen können.“

Es stehe außer Frage, heißt es weiter in dem Brief, dass alles getan werden müsse, um die Krankenhäuser nicht zu überlasten und Risikopatienten zu schützen. „Doch einseitig Kindern immer umfassender die Chance auf Bildung und soziale Teilhabe zu nehmen, anstatt endlich auch im Arbeitsleben effektive Maßnahmen zur Eindämmung der Pandemie zu ergreifen, ist Aktionismus auf Kosten der Kinder und Familien.“

Käßmann : Familien sind bereits am Limit

Auch die hannoversche Theologin Margot Käßmann kritisierte in der „ Bild am Sonntag“ die bereits bestehenden Corona-Regeln zur Einschränkung von Kontakten und warnte vor weiteren Verschärfungen. Merkel und die Ministerpräsidenten hätten offenbar keinerlei Vorstellung vom Alltag, so Käßmann: „Kitas und Schulen dicht, niemanden mehr treffen, aber weiterarbeiten – das funktioniert im wirklichen Leben nicht." Die Familien seien inzwischen am Limit. Bei Entscheidungen über Corona-Maßnahmen müssten ab sofort genauso viele Familienexperten mit am Tisch sitzen wie Virologen, forderte die Theologin. „Sonst werden Maßnahmen verabschiedet, die Familien endgültig fix und fertig machen."

Warum mutet die Bundesregierung Kindern so viel zu?

In ihrem offenen Brief an die Kanzlerin betonen die beiden Initiativen auch, dass Schulen und Kitas lediglich das Infektionsgeschehen in der Bevölkerung widerspiegeln, „aber keinen treibenden Beitrag zum Infektionsgeschehen leisten“. Auch Zahlen des Robert Koch-Instituts belegen, dass es selbst in der Zeit, als Schulen und Kitas während der Pandemie geöffnet waren, 74 Prozent mehr Ausbrüche am Arbeitsplatz gab als in Bildungseinrichtungen. Es dürfe daher nicht länger politische Strategie sein, so die Unterzeichnerinnen, Bildungseinrichtungen weiter geschlossen zu halten und Kindern pauschal Bildung und Teilhabe zu verwehren.

Frankreich bricht zweite Welle und lässt Schulen offen

Und ein Blick über die Ländergrenzen, etwa nach Frankreiche zeige, so OECD-Bildungsexperte Andreas Schleicher, das dort das Leben eingeschränkt und die zweite Corona-Welle gebrochen worden sei, ohne jedoch die Schulen zu schließen. Schleicher sagt: „Selbst in der gegenwärtigen Infektionslage habe ich wenig Verständnis dafür, dass Grundschulen und Kindergärten flächendeckend geschlossen werden."

Von Britta Lüers