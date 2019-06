Hannover

Steine. Sehr viele Steine prägen das Bild rund um das neue Service-Center am Schützenplatz. Die städtische Wohnungsgesellschaft Hanova hat es für die Stadt gebaut – und dabei komplett auf Bäume und Beete verzichtet. Die Politik ist empört. „So kann es definitiv nicht bleiben“, ärgert sich Mark Bindert, umweltpolitischer Sprecher der Grünen im Rat.

Erwartet hatte er so eine Steinwüste nicht. Umso größer der Schock, als sich Bindert das Gebäude nach der Fertigstellung anschaute. „Auf den Plänen, die man uns gezeigt hat, waren zahlreiche Bäume zu sehen. Jetzt gibt es vor dem Bau keinen einzigen. Wir haben schon mit der Stadt das Gespräch gesucht. Da muss nachgebessert werden“, sagt er.

Die Wirklichkeit: Vor dem Service-Center am Schützenplatz ist weit und breit kein Grün zu sehen. Quelle: Wilde

Gebaut wurde der Gebäudekomplex für den Fachbereich Ordnung. Allerdings ist die Stadt nicht selbst Eigentümerin. Sie mietet das Service-Center von der Hanova. Deren Chef Karsten Klaus hatte das Fehlen von Grün gegenüber der NP mit den zahlreichen Leitungen im Boden begründet. Sie machten es schwierig, dass vor dem Gebäude Bäume gepflanzt werden.

Grüne: Pflaster wieder aufreißen

Das will der Grüne Bindert nicht hinnehmen. „Wenn man für so viele Millionen Euro ein Gebäude baut, muss man auch bereit sein, mal ein paar Leitungen zu verlegen“, sagt er. Er fordert, dass nachgebessert wird. „In Bereichen, wo nicht so viel Publikumsverkehr ist, sollte man das Pflaster aufnehmen und Grünflächen anlegen – auch, wenn das extra kosten wird“, so Bindert. Kurzfristig sollten „auf jeden Fall Blumenkübel aufgestellt werden“. Der Grüne kann sich auch vorstellen, dass dort Palettengärten des Vereins Transition Town platziert werden.

Auch trostlos: Der Innenhof des Verwaltungsgebäudes. Zwischen Schottersteinen stehen nur ein paar einsame Pflanzen. Quelle: Kutter

Die Stadt sah sich bisher nicht in der Pflicht. Als Mieterin habe man „keine Einflussmöglichkeiten auf die Außengestaltung“ des Gebäudes am . Allerdings geht es auch im Innenhof nicht sonderlich grün zu. Dort stehen zwischen Schottersteinen nur ein paar einsame Pflänzchen. Solche Schottergärten will die Verwaltung eigentlich bekämpfen.

CDU kritisiert „fürtcherliche Steinwüsten“

„Es geht absolut nicht, dass die Stadt Privaten Vorgaben machen will und es dann selbst nicht besser macht“, kritisiert CDU-Bauexperte Felix Semper. Er kann auch das Argument „nicht nachvollziehen“, dass die Stadt keinen Einfluss auf die eigene Tochter Hanova haben will.

„Fürchterliche Steinwüsten“ sieht Semper als generelles Problem in Hannover an. Aus Sicht des CDU-Manns liegt das auch daran, dass die Stadt zu wenig Personal für die Grünpflege hat. „Deshalb verlegt sie lieber Betonplatten“, sagt Semper, der sich am Neubau am Schützenplatz auch mindestens Blumenkübel wünscht. Enttäuscht zeigt er sich auch vom neu gestalteten Marstall, wo die Stadt Schotter in die Beete geschüttet hat. „Da hätte man eine grüne Oase schaffen können“.

FDP: Auch Politik hat versagt

FDP-Fraktionschef Wilfried Engelke gibt sich selbstkritisch: „Da hat auch die Politik ein Stück weit versagt. Wenn uns solche Pläne vorgelegt werden, dann müssen wir auch sagen: Da muss mehr Grün hin. Da werde ich künftig verstärkt drauf achten“, verspricht er. Im Bezirk Mitte, wo Engelke stellvertretender Bezirksbürgermeister ist, sei das schon geschehen. Dort sollen die Beete rund um die Basilika St. Clemens bienenfreundlich werden.

Auch SPD-Umweltexperte Philipp Kreisz räumt Fehler ein. Die Goseriede etwa sei „eine Steinwüste. Auf der hält sich gerade bei diesen Temperaturen niemand auf“. Kreisz kann sich dort zumindest „temporäre Begrünung“ vorstellen, die für Veranstaltungen entfernt werden kann. Auch für das Gebäude am Schützenplatz schlägt Kreisz Blumenkübel vor. Außerdem solle geprüft werden, ob die Fassade begrünt werden könne.

Von Christian Bohnenkamp