Es ist das klassische Partyzelt des Schützenfestes: Die Festhalle Marris. Seit 1999 gehört sie jedes Jahr fest dazu. So auch Ulrike Marris. Die 46-Jährige wurde in das 52 Jahre alte Unternehmen hineingeboren.

Aufgebaut haben das alles ihre Eltern, noch heute ist der 82-jährige Vater Walter Marris aktiv dabei – nur eben nicht mehr bis tief in die Nacht. Doch nicht immer ist das Leben als Schausteller-Kind einfach. „Das kann auch sehr belastend sein, denn während andere Kinder am Wochenende etwas mit ihren Eltern unternehmen, stehen wir auf dem Festplatz.“ Anders als bei anderen Familien besuchte Marris – und heute auch ihr 13-jähriger Sohn – eine feste Schule. „Wir stehen ausschließlich auf Festen in Niedersachsen, da ist das mit der Schule in Hildesheim gut machbar.“ Ob ihr Sohn das Unternehmen später übernehmen will, ist noch völlig unklar. „Dafür ist es noch zu früh, aber er mag es, wenn er mal mithelfen darf.“

Seit 25 Jahren im Trubel des Schützenfestes

Doch bevor Marris in das Unternehmen einstieg, machte sie zwei Ausbildungen. „Ich bin gelernte Restaurantfachfrau und Hotelfachfrau, habe mich im Hotel versucht, aber es hat mir einfach nicht gefallen.“ Und so ist sie seit 25 Jahren mittendrin im Trubel der Schützenfestes.

Während dieser Zeit hat sich vieles verändert. „Früher gab es nur Bier, heute werden Cocktails und viele Sorten Schnaps erwartet.“ Kaffee und Kuchen seien dagegen überhaupt nicht mehr gefragt. Für Marris nicht immer einfach zu kalkulieren. Auch das Zeitverhalten ist inzwischen ein anderes. „Die Eltern arbeiten länger, die Kinder gehen länger in die Schule, da fängt der Besuch auf dem Festplatz erst später an.“ Keine Veränderungen sieht Marris dagegen unter den Feiernden. „Wir haben hier immer friedliche Schützen.“

Freundschaften fürs Leben

Bei so vielen Schützen entstehen auch so einige Freundschaften. „Ich habe schon als Kind mit den Kindern von Schützen gespielt. Noch heute sind wir befreundet.“ Mittlerweile sieht die 46-Jährige die Kinder der Schützen und anderer Aussteller aufwachsen. Natürlich hat auch Marris ein ganz persönliches Highlight des Schützenfestes: „Der Handwerker-Abend gefällt mir immer sehr gut. Vor allem der Einmarsch der Bruchmeister um Mitternacht ist sehr schön.“ Sie selber ist jedoch nicht im Schützenverein. „Ich konnte mich nicht entscheiden und wollte auch niemandem auf die Füße treten.“ Kein Wunder, schließlich hat Marris auch immer Schützen aus den unterschiedlichsten Vereinen um sich herum.

Von Cecelia Spohn