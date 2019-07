Hannover

Endspurt beim Schützenfest: Seit einer Woche herrscht jede Menge Trubel auf dem Schützenplatz Hannover. Nun startet das Fest ins letzte Wochenende. Die Halbzeitbilanz seitens der Stadt fiel jedoch alles andere als gut aus – 300 000 Besucher waren es bis Dienstag. Vor einem Jahr waren es noch 550 000.

Hoffnungen auf ein starkes Festende

Die Schausteller sind da ganz unterschiedlicher Meinung – hoffen aber trotzdem alle auf ein starkes Festende. Jörg Politze, Zeltchef des Alt Hanovera, spricht von einem „durchwachsenden Schützenfest“. Der Sonntag sei aufgrund der Hitze nicht gut besucht gewesen. „Aber dann wurde es besser“, sagt er. Beim Promi-Abend am Dienstag bildeten sich gar lange Warteschlangen vor dem Zelt. Auch der Mittwoch sei hervorragend gewesen. Sein Fazit: „Es ist besser als im vergangenen Jahr.“ Nun hofft der 58-Jährige auf ein trockenes Wochenende mit angenehmen Temperaturen.

Besser als 2018: Jörg Politze, Zeltchef des Alt Hanovera hofft auf ein trockenes letztes Wochenende. Quelle: Droese

Justin Weigeld vom Crépes-Stand Weigeld ist ähnlicher Meinung: „Der erste Tag war natürlich viel zu warm, aber ab Montag wurde es besser“, so der 18-Jährige Sohn des Inhabers Andreas Weigeld. Auch der Familientag sei besonders gut gewesen.

Am Stand von Pizza Roma sieht man das etwas anders: „Es gab schon bessere Jahre“, sagt Mitarbeiter Angelo De Rose. Woran es liegt, weiß er nicht. „Ich glaube nicht, dass es nur am Wetter liegt.“ Dennoch sind er und seine Kollegen zuversichtlich, dass das letzte Wochenende noch mal die Kassen füllt.

„Ob wir wiederkommen, ist noch unklar“

Nancy Zettel ist mit ihrer Familie und der Attraktion Laser Tag das erste Mal in Hannover – und zieht eine ernüchternde Bilanz. „Es lief gar nicht gut, so wenig Besucher haben wir trotz des Wetters nicht erwartet“, so Zettel. Der Familientag sei zwar am Stärksten gewesen, aber „auch nicht der Rede wert“. Die Gründe? Unklar. „Ich kann mir das einfach nicht erklären“, sagt sie deutlich. Am Konzept liege es nicht. „Das Fest ist eine gute Sache, es gibt tolle Aktionen und auch eine schöne Mischung an Fahrgeschäften.“ Ob sie noch mal wiederkommen wird, sei bislang noch nicht klar. „Wir haben Hoffnung für das letzte Wochenende und dann schauen wir weiter.“

Sind unzufrieden: Nancy Zettel mit Sohn Charles. Die Familie weiß noch nicht, ob sie nächstes Jahr wiederkommen wird. Quelle: Droese

Auch für Oliver Ahrend lief es mit seinem Kinderkarussell Käpt’n Jimmy „nicht so besonders“. Er sieht gleich mehrere Gründe dafür. „Es war natürlich sehr heiß, aber auch das Familienpublikum ist nicht mehr so da, wie noch vor einigen Jahren.“ Dennoch ist er optimistisch: „Die Hoffnung stirbt zuletzt. Das zweite Wochenende ist in der Regel das Beste.“

Familienpublikum fehlt: Trotzdem steckt Oliver Ahrend alle Hoffnungen in das zweite Wochenende. Quelle: Droese

Dagegen das beste Jahr in seiner sechsjährigen Zeit auf dem Schützenfest erlebt Frittenmeister Gregory Laubinger. „Wir sind sehr zufrieden, es lief jeden Tag ein bisschen besser.“ Auch für das Wochenende macht er sich keine Sorgen. „Ich denke, dass der Andrang noch mal groß sein wird“, so der 26-Jährige.

Jeden Tag besser: Gregory Laubiner macht den besten Umsatz in sechs Jahren. Quelle: Droese

Im neuen Niedersachsen-Dorf ist in diesem Jahr unter anderem Joerma Biernath, Geschäftsführer vom Hannover Gin, mit einem Stand vertreten. Er sagt: „Es lief zwar nicht ganz schlecht, aber es gibt noch Luft nach oben.“ Das Konzept müsse sich erst noch reinruckeln. Er will auf jeden Fall wiederkommen und meint „das Schützenfest gehört einfach zu Hannover“.

Im neuen Niedersachsen-Dorf: Joerma Biernath möchte gerne wiederkommen. Quelle: Droese

Markus Wehmeier, von der Eisermanns Veranstaltungs-Gastronomie, welche mit der Scene Events GmbH das Rundteil betreibt, ist nach eigener Aussage „nicht unzufrieden“ mit dem diesjährigen Schützenfest: „Sonntag ist eigentlich der wichtigste Tag, in diesem Jahr hat er wegen der Hitze nicht den Erwartungen entsprochen, aber für das Wetter kann man nichts.“ Er freut sich auf die restlichen Tage: „Unsere Zeit kommt jetzt, das letzte Wochenende ist bekanntlich am Stärksten“, so der 44-Jährige.

