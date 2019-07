Hannover

Bunt und fröhlich ging es an diesem Mittwoch auf dem Schützenplatz zu: Grund dafür war der traditionelle Familientag, der zahlreiche kleine und große Besucher bei angenehmen 20 Grad auf den Festplatz lockte.

Familie Rottermann ist regelmäßig auf den hannoverschen Festen unterwegs. „Immer am Familientag“, sagt Mutter Anke (41). Kein Wunder, bei sechs Personen (Oma, Opa, Mutter, Vater und die vier Kinder) spart es sich da ordentlich. Melissa (14) weiß auch schon genau, was sie machen möchte. „Ich gehe eigentlich überall rein. Aber am Liebsten mag ich die Häuser, wo man durchgehen kann“, erzählt sie, während ihre kleine Schwester Elisabeth (6) mit Vater Tobias (40) aus dem Riesenrad kommt. „Es hat viel Spaß gemacht“, sagt die 6-Jährige.

Großfamilie genießt Ferienbeginn: Vater Tobias Rottermann, Mutter Anke, Oma Barbara, Opa Jost und die Kinder Anton, Melissa, Gustav und Elisabeth. Quelle: Dröse

Währenddessen genießt Familie Bellanova (aus Hannover) ein Eis, die ersten Fahrgeschäfte haben sie schon ausprobiert. „Wir waren im Autoscooter, das hat viel Spaß gemacht“, sagt die 8-Jährige Sophia.

Kleine Pause: Familie Bellanova genießt zwischen den Fahrgeschäften ein leckeres Eis. Quelle: Dröse

Eine ziemlich lange Anreise hatte dagegen Susanne Dickerson (47). Sie ist gebürtige Hannoveranerin, lebt aber seit dem Kindesalter in den USA. Derzeit ist sie mit ihren Kindern Adelade (11) und Amelia (6) für einen Familienbesuch in Deutschland. Die Mädchen kennen das fest bereits von anderen Besuchen. „Sie haben sich riesig gefreut, dass wir wieder zu der Zeit hier sind“, erzählt die 47-Jährige. „Das ganze Jahr über haben sie davon erzählt.“ Die Sechsjährige freut sich vor allem auf das Kettenkarussell. „Das haben wir zu Hause nicht“, so die Mutter. Ihre Cousine Enna (12) freut sich über den Besuch ihrer Verwandtschaft. Und auch sie hat einen klaren Favoriten. „Ich möchte gerne in die Wildwasserbahn.“ Auch wenn es nicht mehr ganz so heißt ist, ist das bestimmt eine gelungene Abkühlung.

Besonders beliebt: Die Maskottchen des hannoverschen Schützenfestes machen vor allem die kleinen Besucher glücklich. Quelle: Dröse

Für ein Strahlen in den Gesichtern sorgen am Familientag auch die Maskottchen. Mit dabei waren 20 plüschige Freunde, so zum Beispiel Eddy von Hannover 96, Ernie und Bert, Tatzi Tatz vom Zoo Hannover und natürlich die Schützenfest-Maskottchen Ballerkalle und Ballerina.

Von Cecelia Spohn