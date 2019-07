Hannover

Platzwunden behandeln, Pflaster verteilen, Schnittwunden versorgen: Für die Sanitätshelfer auf dem Schützenplatz ist das Alltag. Einer von ihnen ist Einsatzleiter Florian Peters. Seit 1998 engagiert sich der 39-Jährige ehrenamtlich beim Deutschen Roten Kreuz ( DRK). Das Schützenfest kennt er in- und auswendig. Vor neun Jahren übernahm er die Aufgabe des Einsatzleiters. „Ich koordiniere und organisiere den Einsatz, bin Ansprechpartner und teile die Einsätze ein“, erklärt er im Gespräch mit der NP. Dennoch macht auch er noch Rundgänge. „Ich schaue unter anderem, ob bei den Helfern alles in Ordnung ist.“ Neben der Einsatzleitung in der Beuermannstraße gibt es auf dem Festplatz zwei Unfallhilfsstellen. Für alle drei Stationen ist das DRK federführend im Einsatz, unterstützt wird es von der Johanniter-Unfall-Hilfe, der Deutschen Lebens-Rettungs-Gesellschaft und dem Malteser-Hilfsdienst.

Zwei Ehrenämter und einen Vollzeitjob

Ist Peters nicht grade für die Sicherheit seiner Mitmenschen beim DRK im Einsatz, engagiert er sich bei der Freiwilligen Feuerwehr Wülfel, hauptberuflich arbeitet er als Lagerist. Für seinen Einsatz beim Schützenfest hat er extra Urlaub genommen. Kurzum: Peters lebt das Ehrenamt. Warum das alles? „Ich habe Spaß am Ehrenamt und helfe gerne anderen Menschen.“

Und das auch, wenn es manchmal anstrengend ist. So bezeichnet er den Tag des Ausmarschs für sich und seine Helfer als „Kampftag“. „In diesem Jahr haben wir aufgrund der Hitze unsere Helfer von 75 auf 90 aufgestockt.“ Er lobt vor allem die Wasserversorgungsstellen. „Die wurden sehr gut aufgenommen und haben dafür gesorgt, dass wir kaum Vorfälle mit dehydrierten Personen hatten.“

Sorge um den Nachwuchs

Außer beim Ausmarsch sind, je nach Tag und Uhrzeit, sind zwischen 17 und 32 Helfer im Einsatz. Dennoch macht sich Peters Sorgen um die Zukunft. „Auch wir haben Nachwuchsprobleme und finden immer weniger freiwillige Helfer. Dadurch ist die Häufigkeit der Einsätze eines jeden Einzelnen höher.“

Ansprechpartner sind die Ehrenamtlichen sowohl für die Besucher wie auch für die Schausteller. „Wir behandeln alle Arten von Verletzungen, machen aber auch Apothekengänge, da die Schausteller dazu keine Möglichkeit haben.“ Zu den hauptsächlichen Behandlungen gehören Platzwunden, aber auch Quetschungen, Schnittwunden und Kreislaufzusammenbrüche.

Beginnende Geburt auf dem Schützenplatz

Und das schlimmste Erlebnis auf dem Schützenfest? „Mich kann eigentlich nichts mehr schocken, da ich bei Einsätzen der Feuerwehr bereits viel gesehen habe.“ Auch beim Zugunglück in Eschede war der 39-Jährige im Einsatz. „Aber wir hatten auf dem Schützenfest schon mal einen Herzstillstand, das ist dann natürlich keine alltägliche Situation.“ Und dann hat Peters auch noch sein persönliches herzergreifendes Erlebnis. „Wir hatten mal eine beginnende Geburt. Das Kind wurde am nächsten Morgen in der MHH geboren, ein Platzkind haben wir also noch nicht“, sagt er lachend. Bei dramatischeren Einsätzen versucht Peters immer, anschließend Kontakt zu den Personen aufzunehmen. „Es ist mir wichtig, danach zu fragen, wie es den Betroffenen geht.“ Doch nicht immer ist es so dramatisch. Denn auch die Pflastervergabe und die Behandlung von Blasen gehören zu den Aufgaben der Sanitätshelfer.

„Die Menschen sind vorsichtiger geworden“

Hat sich das Schützenfest in den vergangenen Jahren aus Peters’ Sicht verändert? „Es hat sich zum Besseren gewandelt. Die Menschen sind vorsichtiger geworden“, findet er. Früher habe es mehr Einsätze infolge von Gewalt gegeben. Er sieht vor allem das vor drei Jahren veränderte Sicherheitskonzept mit stärkerer Polizeipräsenz als Grund dafür.

Aber wie steht Peters nach so vielen Jahren zum Schützenfest? „Ich freue mich immer darauf. Es sind zwar zehn anstrengende Tage, aber dennoch ist es ein anderer Einsatz.“ Das Besondere: „Man kennt die Leute, sieht bekannte Gesichter und kommt ins Gespräch.“ Für ihn sei es eine Ehre, beim weltgrößten Schützenfest der Einsatzleiter sein zu dürfen. Nur privat besucht Peters das Fest nicht. „Ich bin ja sowieso jeden Tag da, für einen privaten Besuch habe ich gar keine Zeit.“

Von Cecelia Spohn