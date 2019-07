Hannover

Für Familie Bötticher ist es der Höhepunkt des Jahres – das Schützenfest in Hannover. Drei Generationen arbeiten in dem Schaustellerbetrieb, sie alle sind mit ganzem Herzen dabei. Und das bereits seit Jahrzehnten, die Unternehmensgeschichte reicht weit zurück. Wie weit genau, kann Oma Renate Bötticher (78) überhaupt nicht sagen. „Meine Mutter ist 1868 geboren und da gab es den Betrieb schon ewig.“ Sohn Dirk (49) fügt hinzu: „Soweit kann man gar nicht zurückblicken, ich bin die 7. Generation.“ Angefangen hat damals alles mit Fahrgeschäften und einem Schießstand. Der Imbiss „Altes Landhaus“ kam 1963 hinzu – und vergrößerte sich stetig. Das heutige Geschäft gibt es seit 1986, seit 1990 steht die Familie auf Hannovers Schützenfest immer am gleichen Platz.

Töchter lieben das Leben als Schausteller

Dennoch reist die Familie auch ganz klassisch durchs Land – von Fest zu Fest eben. Einen festen Wohnsitz gibt es trotzdem in der Region Hannover. Dort sind auch Laura (18) und Rebecca (22), die Kinder von Dirk und seiner Frau Nicole, die ebenfalls aus einer Schaustellerfamilie kommt, groß geworden. „Ich habe die Mädchen betreut, mich um die Schule gekümmert und sie zum Sport gebracht“, erzählt Renate. Eine ganz besondere Beziehung zwischen Großmutter und Enkelkindern also. Am Wochenende ging es dann zu den Eltern auf den Festplatz.

Die inzwischen jungen Frauen lieben das Leben als Schaustellerinnen. „Ich bin damit groß geworden“, erzählt Laura. Schon als Kind habe sie auf einer Kiste gestanden und beim Gläser spülen geholfen. „Sofern es möglich war, haben wir am Wochenende und am Abend immer mitgearbeitet.“ Auch heute unterstützt jeder jeden, so auch das Motto der Familie: „Es wird einfach dort angefasst, wo man gebraucht wird“, bringt es Renate auf den Punkt.

Immer füreinander da: Oma Renate, Sohn Dirk und dessen Tochter Laura (v.r.). Quelle: Frank Wilde

Inzwischen sind die Jüngsten erwachsen geworden. Laura macht ein Freiwilliges Soziales Jahr, ihre ältere Schwester Rebecca (22) studiert Modedesign. Ob sie den elterlichen Betrieb übernehmen wollen? „Ja, aber vorher möchte ich erstmal den Handelsfachwirt absolvieren, um etwas festes in der Hand zu haben“, meint die 18-Jährige. Ein Leben ohne Kirmes ist für sie kaum vorstellbar. „Das ist ein Teil von mir. Ich mag den Trubel und die Flexibilität. Niemals könnte ich acht Stunden auf einem Bürostuhl sitzen.“ Durch das Leben auf dem Festplatz haben sich viele Freundschaften entwickelt. „Auch wenn wir manche davon nur ein mal im Jahr sehen, ist es immer etwas besonderes.“

Apropos Besonders: Was macht das Schützenfest Hannover aus? „Jeder Tag ist anders und jeder Tag ist schön“, meint Dirk. „Es ist unsere Heimatveranstaltung, einfach ein Herzensfest, bei dem man natürlich mit den Schützen verbunden ist.“

