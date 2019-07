Sie kennt jeden Quadratmeter des Festplatzes: Ute Körner arbeitet seit 36 Jahren für das Schützenfest Hannover. In wenigen Wochen verabschiedet sie sich in den Ruhestand. Auch wenn es sie dann in die Ferne zieht, verspricht sie wiederzukommen. Die NP hat mit der 60-Jährigen gesprochen.