HANNOVER

Das Gaypeople-Zelt auf dem hannoverschen Schützenfest ist nach wie vor das einzige seiner Art weltweit, obwohl es bereits seit 19 Jahren beim Volksfest dabei ist. In diesem Jahr kommt eine weitere Besonderheit dazu – das Zeltteam um Lutz Rädecker und Jürgen Hartmann hat für den Schützenausmarsch am Sonntag eine Gaypeople-Zelt-Standarte in den traditionellen Regenbogenfarben gestaltet. Die Farben stehen weltweit für Aufbruch, Veränderung, Frieden –und gilt als Zeichen der Toleranz, Akzeptanz und Vielfalt von Lebensformen.

Standarte erinnert an Stonewall-Aufstand vor 50 Jahren

Diese Standarte trägt das Team vom Gaypeople-Zelt am Beginn des Festwagens in Zug 2 voran, an dem neben Künstler Rene Royal als Walking Act auch Lilo Wanders als Promi auf dem Festwagen teilnehmen. „Vor dem Hintergrund des Stonewall-Aufstandes vor genau 50 Jahren finde ich die Standarte ein schönes Zeichen“, sagt Lutz Rädecker vom Gaypeople-Zelt. Stonewall war eine Serie von gewalttätigen Konflikten zwischen Homo-und Transsexuellen auf der einen und der Polizei in New York auf der anderen Seite. Diese Auseinandersetzungen hatte in der Nacht vom 27. auf den 28. Juni 1969 ihren Höhepunkt gefunden. Eine große Gruppe Homosexueller hatte sich seinerzeit der Verhaftung widersetzt. Dieses Ereignis wird in der Lesben-und Schwulenbewegung allgemein als Wendepunkt in ihrem Kampf um Gleichbehandlung angesehen.

Gestaltet hat die Standarte Berufsschneider und Kostümbildner Marcus Kolbe, der auch die Kleider und Kostüme der Künstler Daphne de Luxe und Elke Winter fertigt.

Von Andreas Voigt