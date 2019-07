Hannover

Es ist eben gut, vorbereitet zu sein. Stadtsuperintendent Hans-Martin Heinemann – seit Freitag auch der neue Schützensenator – war am Sonnntagmorgen in Bothfed in die Straßenbahn gestiegen auf dem Weg zum Schützenfrühstück im Rathaus.Dort traf er schnell auf Schützen aus Bothfeld und Groß-Buchholz, die er mit hellgrünen Segensbändchen für den bevorstehenden Ausmarsch versorgte: „Die können Sie gebrauchen, gerade, weil es heute so heiß wird.“