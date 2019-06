Beim Schützenausmarsch am Sonntag feiert sie Premiere: Die Standarte des Gaypeople-Zelts in den Regenbogenfarben, die symbolisch an den Stonewall-Aufstand der Schwulen, Lesben und Transsexuellen in New York vor 50 Jahren erinnert. Das Gaypeople-Zelt ist weltweit noch immer einzigartig, obwohl es schon seit 19 Jahren beim Schützenfest dabei ist.