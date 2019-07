Hannover

Für Elli und Lenja (beide 14) ging es beim Schützenfest zunächst hoch hinaus. Die beiden Mädchen genossen am ersten Ferientag auf dem Riesenrad den wunderschönen Blick über die Stadt. Und das beste daran: Die Fahrt war für die beiden Schülerinnen kostenlos. Denn sie hatten mit der Coupon-Seite, die am Donnerstag der NP beilag, den Freifahrtsschein in der Hand. „Wir wollen in den kommenden zwei Stunden möglichst noch bei vielen Fahrgeschäften mitfahren. Die Aktion ist super, denn das würde normalerweise ganz schön viel Geld kosten“, sagt Elli.

Dabei soll es aber nicht so gemächlich weitergehen wie beim Riesenrad. Elli hat bereits den „Infinity“ im Blick. Bei der Riesenschaukel schleudern die mutigen Mitfahrer teilweise kopfüber in 55 Meter Höhe durch die Luft. „Da wollen wir vielleicht rein“, sagt Lenja. Doch Elli betont lachend: „Da gehe ich auf jeden Fall rein.“

Die Riesenschaukel „Infinity“ ist einer der Höhepunkte beim Schützenfest. Quelle: Kutter

Daniel William (23) und Jennifer Röder (21) wollen sich ebenfalls langsam „hochschaukeln“. Sie haben als ihr erstes Fahrgeschäft auch das Riesenrad ausgewählt. „Danach kann es ruhig ein wenig schneller zugehen“, sagt William. Mit dem Blick auf den „Infinity“, der gerade wieder unaufhörlich seine Kreise dreht, lehnen er und seine Freundin aber dankend ab. „Das ist vielleicht etwas zu heftig“, sagt William. Er hatte sich kurz nach der Arbeit noch schnell zwei Zeitungen gekauft, um an die Coupons zu kommen. „Wir versuchen, bis auf die Kindersachen überall reinzukommen.“

Lesen Sie hier:

Fahrgeschäfte-Test – Wenn der Magen Purzelbäume schlägt

Für Saskia Lietzau (31) und ihren Sohn Lukas (3) sind die kleinen Karussells genau das richtige. „Ich fahre gerne Karussell“, sagt Lukas. Für sie startete der Tag auf dem Rummel aber ebenfalls mit der Riesenrad-Fahrt. Das ist dann auch was für die Mutter. „Die Fahrt mit dem Riesenrad ist sehr schön.“

Mehr zum Schützenfest

Party und Promis: Hannover ehrt die Stadtkönige

Halbzeit beim Schützenfest: 45 Prozent weniger Besucher

Ehrenamt beim Schützenfest: Einsatzleiter Florian Peters hilft als Sanitäter

Bruchmeister Johannes Schnabel: Ein Traum geht in Erfüllung

Von Sascha Priesemann