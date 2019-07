Hannover

Schützenpräsident Paul-Eric Stolle zieht am letzten Schützenfest-Tag am Sonntag Bilanz: „850 000 bis 900 000“ Besucher sollen es am Ende gewesen sein. Im vergangenen Jahr hatte das Schützenfest noch rund 1,1 Millionen Besucher gezogen. Unterm Strich bleibt also ein Minus von ungefähr 20 Prozent.

„Das liegt...