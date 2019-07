Hannover

Axel (40) und Christian Schulz-Hausbrandt (44) waren froh, dass es auf dem Schützenfest am Montagabend nicht mehr so heiß war wie am vergangenen Wochenende. Denn die beiden Chefs der Herrenhäuser Brauerei hatten zum VIP-Rendezvous ins Alt-Hanovera-Zelt am Fuße des Riesenrads geladen. Dort hatten sich rund 600 Stadt-Promis aus Gesellschaft, Politik, Wirtschaft und Sport versammelt.

Marlena Robin-Winn, Vorstandsvorsitzende des Norddeutschen Knochenmarks- und Stammzellspender-Register (NKR), weiß ganz genau, warum sie gekommen ist: „Wegen der Geselligkeit und um Freunde zu treffen.“ Aus dem Alter Fahrgeschäfte-Alter ist Robin-Winn zwar schon einige Zeit raus, das Riesenrad will sie sich aber nicht entgehen lassen. „Da hat man einen schönen Blick über die Stadt.“

Schützenpräsident Paul Eric Stolle, NKR-Chefin Marlena Robin- Winn, und Radiomoderator Franky stoßen an. Quelle: Nancy Heusel

Für Radiomoderator Frank Shambor (47), besser bekannt als Morgenmän Franky, ist das Alt-Hanovera-Zelt immer ein Anlaufpunkt. „Hier bin ich gerne, genauso wie im Gaypeople-Zelt, weil es dort immer sehr bunt zugeht.“

Üstra-Vorstand in der Geisterbahn

Die beiden Üstra-Vorstände Volkhardt Klöppner (50) und Denise Hain (40) freuten sich indes auf spannende Gespräche. „Hier ist immer Gelegenheit dazu“, sagt Klöppner. Beide wollen auch das Riesenrad nicht missen. „Wer damit nicht fährt und den wunderbaren Blick genießt, der ist selber schuld“, sagt Hain. Aber es muss nicht immer Entspannung sein. Hin und wieder lasse sie sich aber auch in der Geisterbahn erschrecken.

Die Üstra-Vorstände Volkhardt Klöppner und Denise Hain sowie Hans-Christian Nolte, Leiter der Hannover Marketing und Tourismus, feiern beim VIP-Rendezvous. Quelle: Nancy Heusel

Die Brüder Schulz-Hausbrandt setzen sich ebenfalls gerne ins Riesenrad. Beim jüngeren Axel darf es ein bisschen mehr Action sein, er ist in den vergangenen Jahren immer wieder gerne mit der Achterbahn „Wilde Maus“ gefahren. „Bei mir darf es ruhig ein wenig schneller zugehen“, sagt er.

Mehr zum Schützenfest

Von Sascha Priesemann