Ein junger Mann hat am Samstag von dem Balkon seiner Wohnung in Wettbergen Schüsse abgegeben. Zeugen hatten den Vorfall gesehen und die Polizei verständigt. Die nahm den 18-Jährigen fest. Nicht ohne erheblichen Widerstand.

Am Samstagabend gegen 23.35 Uhr meldeten Zeugen der Polizei, dass vom Balkon eines Mehrfamilienhauses im hannoverschen Stadtteil Wettbergen eine Schusswaffe abgefeuert wurde. Die Polizei schickte mehrere Streifenwagen zum Einsatzort im Bereich Aarhushof. Nachdem die Zeugen den Einsatzkräften gezeigt hatten, von welchem Balkon geschossen worden sein soll, klingelten die Beamten an der Tür der betreffenden Wohnung.

Sieben Personen aus mehreren Haushalten in der Wohnung

In den Räumen der Wohnung stießen die Polizisten auf insgesamt sieben Personen, darunter zwei Kinder. Der 18 Jahre alte Tatverdächtige und dessen 43 Jahre alte Mutter wehrten sich teils massiv gegen den Polizeieinsatz und leisteten erheblichen Widerstand. Während die Frau versuchte, die Beamten aus der Wohnung zu drängen, griff der 18-Jährige die Einsatzkräfte an. Der junge Mann wurde daraufhin an Händen und Füßen gefesselt und in Gewahrsam genommen. Bei dem Handgemenge wurde der junge Mann verletzt, weshalb man ihn zunächst per Rettungswagen ins Krankenhaus brachte. Dabei bedrohte und beleidigte der 18-Jährige die Polizisten weiter. Ein Atemalkoholtest ergab bei ihm 1,36 Promille.

Die Mutter des Tatverdächtigen händigte der Polizei in der Wohnung derweil schließlich zwei Schreckschusswaffen aus, die dem 18-Jährigen gehören sollen. Sie wurden sichergestellt.

Auch gegen die Frau wurde ein Verfahren wegen Widerstands eingeleitet. Aufgrund der Ansammlung von sieben Personen aus mehr als zwei Haushalten gab es zudem eine Ordnungswidrigkeitsanzeige wegen Verstoßes gegen das Infektionsschutzgesetz.

