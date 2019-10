Hannover

Schon wieder haben zwei Hochzeitskorsos in Hannover für Ärger gesorgt. Wie die Polizei am Sonntag mitteilte, war am Sonnabend in Badenstedt aus einem Wagen eine Schreckschusswaffe abgefeuert worden, in Limmer blockierten Fahrzeuge eine Kreuzung und zündeten Bengalos.

Sonnabend, 14 Uhr: Anwohner wählt...