Corona: Schülerrat ist weiter gegen Abiturprüfungen

Kultusminister Grant Hendrik Tonne ( SPD) hält trotz Kritik an der Durchführung des Abiturs während der Corona-Krise in Niedersachsen fest. Der Landesschülerrat übt nun Kritik an den Aussagen des Ministers, dass ein Durchschnittsabschluss nicht machbar sei, da ein niedersächsischer Alleingang ausgeschlossen werden müsse. Mehrere Lehrer- und Schülerverbände im Land hatten den Minister hingegen aufgefordert, die diesjährigen Abitur- und weiteren Abschlussprüfungen angesichts der Corona-Krise abzusagen.

„Herr Minister, greifen Sie zum Telefon!“

„Verständlicherweise gibt es Angst vor einem möglichen Alleingang im Zuge der Abschlussprüfungen. Und ein Stück weit müssen wir diesen Bedenken recht geben“, so Florian Reetz, Vorsitzender des Landesschülerrates. Allerdings würden sich bundesweit alle Kultusminister auf dieser Befürchtung ausruhen, obwohl die Lösung so nahe liegt. Reetz weiter: „Deshalb fordern wir den Kultusminister auf: Herr Minister, greifen Sie zum Telefon. Entscheiden Sie mit den Kultusministern der anderen Bundesländer zugunsten der Schüler und allen weiteren Beteiligten des Schullebens."

Nach Ansicht des Landesschülerrats würde ein Verzicht auf verpflichtende Abschlussprüfungen nicht nur die Abschlussjahrgänge, sondern die ganze Schule entlasten. Auch der Schulleitungsverband Niedersachsen hatte in der Vorwoche darauf hingewiesen, dass die Durchführung der Abschlussprüfungen eine immense Herausforderung bedeutet. Die ersten schriftlichen Abi-Prüfungen beginnen am 11. Mai im Fach Geschichte, die letzte Klausur soll am 30. Mai in Latein geschrieben werden.

„Warum halten wir an finalen Leistungsabfragen fest?“

„Wir können das starrsinnige Beharren auf Abschlussprüfungen auch deshalb nicht verstehen, weil dadurch Ressourcen gebunden werden, die für die jüngeren Jahrgänge dringend gebraucht werden. Gerade die Abiturjahrgänge werden jetzt auf das Absolvieren ihrer Prüfungen gedrillt. Neues wird Ihnen nun nicht mehr gelehrt. Warum halten wir also an finalen Leistungsabfragen fest, wenn diese gar keinen direkten Bildungsmehrwert haben“, kritisiert der Schülerrat.

Von Britta Lüers