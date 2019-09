Hannover

Der 57-Jährige, der unter anderem am vergangenen Freitag sowie am Montag mehrere Kinder in der Südstadt angesprochen hatte, ist am Donnerstagmorgen erneut im Umfeld von Schulen am Altenbekener Damm aufgefallen. Die Polizei griff durch und nahm den Mann fest. Er wurde bereits in eine psychiatrische Klinik eingewiesen.

Der offenbar psychisch kranke Mann hatte am Freitag und Montag Schülerinnen angesprochen, ihnen teilweise Geld für die Hilfe beim Babysitten angeboten und sie gebeten, ihn nach Hause zu begleiten. „In allen Fällen kam es zu keinen weiteren Handlungen, nachdem entweder die Schülerinnen weggelaufen waren oder sich der Verdächtige entfernte, nachdem die Mädchen sich auf das Gelände ihrer jeweiligen Schule begeben hatten“, so Polizeisprecher Thorsten Schiewe.

Mann versuchte, Mädchen in sein Auto zu ziehen

Sofort eingeleitete Ermittlungen brachten Beamte des Polizeikommissariats Südstadt am Dienstag auf die Spur des 57 Jahre alten Mannes. Offenbar hatte er bereits am 21. Juli versucht, in der Südstadt eine 16-Jährige in sein Auto zu ziehen. Eine Anzeige wegen des Verdachts der versuchten Freiheitsberaubung war die Folge.

Polizisten trafen den Verdächtigen schon am Mittwochmorgen im Bereich des Altenbekener Damms an. Im Rahmen einer Befragung gab er zu, in den letzten Tagen mehrere Mädchen angesprochen zu haben. „Nach Prüfung der aktuell vorgefallenen Sachverhalte hatten sich für die Ermittler aber keine Hinweise auf ein strafrechtlich relevantes Verhalten ergeben“, so Schiewe. Daher wurde am Mittwoch zunächst wieder auf freien Fuß gesetzt. Als sich der 57-Jährige am Donnerstag schließlich erneut im Bereich der Schulen am Altenbekener Damm aufhielt, griffen die Beamten schließlich durch. „Der 57-Jährige wurde daraufhin erneut in Gewahrsam genommen und anschließend durch eine Amtsärztin in eine psychiatrische Klinik eingewiesen“, so Schiewe.

Von api