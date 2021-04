Schüler schreibt Wutbrief an Kultusminister Tonne

Hannover

Über Schule in Pandemiezeiten wird viel gesprochen. Zu wenig wird dabei die Sicht der Schüler beleuchtet. Der Gymnasiast Thorben Diederichsen (15) aus Hannover hat seinem Ärger über monatelanges Homeschooling nun in einem Brief Luft gemacht:

„Die Schulplattform IServ ist lahmgelegt, Videokonferenzen können nicht stattfinden, die Aufgaben und Dateien können nicht abgerufen werden und nicht einmal Emails können verschickt werden. So stolpert Niedersachsen nach der Osterpause wieder ins Homeschooling.

Auch nach einem Jahr Pandemie können die Schulen und Kultusministerien kein erfolgreiches Homeschooling anbieten. Es bleibt bei den gleichen Problemen wie vor einem Jahr: Die technische Ausrüstung fehlt, die Lehrer sind überfordert, die Systeme überlastet und der Wille zur Besserung fehlt. Trotz Digitalpakt müssen sich die Eltern um die digitale Ausrüstung ihrer Kinder selbst kümmern.

Die Bürokratie nötigt die Schulen, zum Abruf der Gelder auf Agenturen zurückzugreifen, die Antragswucht und die Komplexität sind anders nicht zu bewältigen. Ein Gymnasium in Hannover hat insgesamt 19 iPads für alle Schüler zur Ausleihe bereitstellen können – 19 iPads für eine gesamte Schule. Das ist eine traurige Bilanz und ein Hohn für eine moderne Industrienation wie Deutschland.

Lesen Sie hier die Antwort des Ministers auf diesen Brief

Die Lehrer hatten im letzten Jahr diverse Möglichkeiten zur Fortbildung. Trotzdem bleibt das Werkzeug Videokonferenz eher spärlich benutzt und kommt an manchen Schulen überhaupt erst seit Oktober zum Einsatz. Die wöchentlichen Aufgaben, zu denen man eher selten Rückmeldungen erhält, sind oft nur noch aus dem Unterricht in der Schule übernommen, Anleitung oder Erklärungen sucht man vergeblich. Der Unterricht über stabile Konferenz-Plattformen wie Zoom ist wegen etwaiger Datenschutzbedenken verboten – es ist absurd, dass der Datenschutz Vorrang vor guter Bildung hat.

Wenn der Großteil der Schüler wieder in den Präsenzunterricht gehen sollte, wird – wie die Erfahrungen gezeigt haben – die Situation für alle, die zu Hause bleiben, weil sie selber oder Angehörige zur Risikogruppe gehören, noch schlimmer. Zuschaltungen zum Unterricht wären eine Lösung, sind aber wegen des schlechten Internets in den Schulen quasi unmöglich.

„Dazu kommt eine unglaubliche Ignoranz des Ministers“

So entsteht für jeden, der auf Erläuterungen durch einen Lehrer angewiesen ist und nicht den Anschluss verlieren möchte, ein indirekter Zwang, trotz Zugehörigkeit zur Risikogruppe wieder in die Schule zu gehen und sich oder seine Angehörigen bewusst dem hohen Risiko einer Infektion auszusetzen.

Dazu kommt noch eine unglaubliche Ignoranz der Kultusminister. Die niedersächsischen Schüler bekommen in regelmäßigen Abständen nichtssagende Briefe von Grant Hendrik Tonne (SPD). Es gibt immer mehrere Anfertigungen – je niedriger die Klassenstufe, desto einfältiger die Sprache. Meistens ruft er zum Zusammenhalt auf und bittet um Durchhaltevermögen. Angesichts der Tatsache, dass die Politik offensichtlich seit einem Jahr weder Willens noch in der Lage ist, die Situation an den Schulen und im Homeschooling zu verbessen, kann man darauf nur mit Unverständnis und Verärgerung reagieren.“

Von Britta Lüers