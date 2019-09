Schüler entdecken Hannover fotografisch

Hannover

Auf einem Betonklotz sitzt ein Mädchen, den Rücken hat sie zur Kamera gewand. Aufgenommen wurde das Bild von ihrer besten Freundin Stefanie (14) in einem alten Teil ihrer gemeinsamen Schule. „Das war am ersten Tag für das Projekt, da haben wir die Kamera ausprobiert“, erzählt die Hobbyfotografin.

Stefanie geht in die achte Klasse der Schule auf der Bult. Über das Projekt „Entdecke dein Hannover“, ein Bildungs- und Teilhabeprojekt von „Hilfe für unsere Kinder gemeinnützige Gesellschaft mbh“, ist sie auf das Fotografien aufmerksam geworden. „Es macht mir einfach Spaß, ich bearbeite die Bilder auch gern“, erzählt die 14-Jährige. Mit ihren Mitschülern hat sie sich Hannover vor die Linse genommen. 110 Bilder sind jetzt im Foyer Üstra am Hohen Ufer ausgestellt.

Ausstellung zum Weltkindertag. Quelle: Ilona Hottmann

Fast 2000 Fotos sind entstanden

„Wir haben fast mehr als 2000 Bilder zugeschickt bekommen, aus denen wir eine Auswahl treffen mussten“, erklärt Kornelia Rust-Bulmahn, Geschäftsführerin der gemeinnützigen Gesellschaft. "Hilfe für unsere Kinder“ hat die fotografische Arbeit in die Wege geleitet. Die Schirmherrschaft für die Aktion hat Dr. Volkhardt Klöppner, der Vorstandsvorsitzende der Üstra, übernommen. „Als ich angesprochen wurde und mir erklärt wurde, was das für ein Projekt ist, haben wir ganz spontan zugesagt, weil wir das großartig finden“, so Klöppner.

Ausstellung zum Weltkindertag. Quelle: Ilona Hottmann

Teilnehmer sollten Hannover erkunden

Etwa 100 Kinder und Jugendliche im Alter von 9 bis 17 Jahren sollten mit den Fotos nämlich die Gelegenheit haben, Hannover zu erkunden. „Das Ziel war, dass sie viel Neues kennenlernen und mobil werden“, so Rust-Bulmahn. Dazu wurden an die elf Gruppen Themen wie zum Beispiel „Zoo“, „Theater“ oder „Schöne Gärten und Parks“ verteilt. Selbstständig mussten die Teilnehmer zu den Orten kommen, dabei waren sie in der Regel auf Fahrräder oder den Nahverkehr angewiesen. „Es freut uns, wenn wir Kinder und Jugendliche schon sehr früh mit dem öffentlichen Nahverkehr zusammenbringen und es freut uns noch mehr, wenn wir ihnen dabei die Möglichkeit geben, diese tolle Stadt zu erkunden, die wir alle lieben“, so der Üstra-Chef Klöppner. „Wenn dabei so tolle Projekte rauskommen, ist das großartig“, so Klöppner weiter.

Hermann an „Bildband über Hannover “ erinnert

Auch Hannovers Bürgermeister Thomas Hermann ist von der Arbeit der jungen Fotografen ganz begeistert. „Die Auswahl der Motive hat mich wirklich an einen Bildband über Hannover erinnert“, so der gebürtige Hannoveraner. Er sieht die Bilder auch mit Blick auf die Bewerbung der Landeshauptstadt als „Kulturhauptstadt 2025“. „Wir versuchen ja auch in dieser Stadt „Kunst für alle“ zu machen“, so der Bürgermeister. Dabei sei auch ein solches Projekt wichtig, denn über die Fotografie könnten die Teilnehmer eigenständig Kunst schaffen, erleben und sich dafür begeistern.

Im Foyer der Üstra: Dr. Volkhardt Klöppner, Thomas Hermann, Kornelia Rust-Bulmahn mit Sven (13), Justin (13), Cindy (12) und Stefanie (14). Quelle: Ilona Hottmann

So war es auch bei Stefanie. Sie hatte soviel Spaß beim Fotografieren, dass sie sich eine eigene Kamera gewünscht hat. „Die haben ich auch bekommen, jetzt kann ich weiter machen“, freut sie sich. Ihr liebsten Motive sind Katzen, zwei hat sie zuhause. Neben neuen Plätzen in Hannover hat sie auch ein neues Hobby für sich entdeckt. „Für viele Kinder ist die Fotografie auch eine Art geworden sich auszudrücken“, freut sich Rust-Bulmahn. „Diese Ausstellung hat viele, viele Besucher verdient“, urteilt Hermann.

Von Stella-Sophie Wojtczak