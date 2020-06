Hannover

Alles deutet auf ein unfassbares Verbrechen hin. In einer Wohnung in der Südstadt von Hannover ist in der Nacht zum Sonnabend eine Frau (57) mit schwersten Brandverletzungen gefunden worden. Die Polizei hat den Mieter (64) festgenommen. Gegen ihn gibt es einen schrecklichen Verdacht: Hat er das Opfer absichtlich mit einer brennbaren Flüssigkeit übergossen und angezündet? Der 64-Jährige sitzt inzwischen in U-Haft. Der Haftbefehl lautet auf versuchten Totschlag.

Die Polizei hatte auch am Sonntag noch kein klares Bild von dem, was sich in der Nacht zu Sonnabend in der Wohnung in einem Mehrfamilienhaus an der Hoppenstedtstraße abgespielt hat. Nur zwei Personen hielten sich gegen 2 Uhr dort auf: Der mutmaßliche Täter und das Brandopfer. Die Frau schwebt immer noch in akuter Lebensgefahr. „Sie ist nicht vernehmungsfähig“, sagt Polizeisprecherin Antje Heilmann. Und er schweigt bislang eisern.

Tatort: Die Polizei hat die Eingangstür der Wohnung versiegelt, in der die Frau mit den schweren Brandwunden gefunden worden war.

In einer Klinik kämpfen Ärzte unterdessen um das Leben der Schwerstverletzten. Die 57-Jährige war von Polizisten am Boden liegend in der Wohnung gefunden worden. Mit schlimmen Brandwunden. Die Spurenlage soll durchaus den Schluss zulassen, dass die Frau mit einem Brandbeschleuniger übergossen und angezündet wurde. Ein Szenario, das laut Heilmann „nicht auszuschließen“ sei.

Verbrechen oder Unfall?

Wollte der 64-Jährige die Frau auf diese grausame Art umbringen? Möglich sei auch, dass sich die Frau selbst angezündet hat – oder es einen Unfall gab.

Gefunden worden war das Opfer, nachdem es in der Wohnung eine Ruhestörung und einen Feueralarm gegeben hatte. Der 64-Jährige war zu diesem Zeitpunkt stark betrunken. Er wurde festgenommen. Ein Arzt entnahm dem Verdächtigen eine Blutprobe. Das Ergebnis steht noch nicht fest.

Ermittlungen dauern an

Ob der Hannoveraner und die 57-Jährige ein Liebespaar waren, ist nach Angaben von Heilmann ebenfalls noch ungeklärt: „Wir wissen nicht, in welcher Beziehung die beiden zueinander standen.“ Die Frau soll sich jedoch häufiger in der Südstadt-Wohnung aufgehalten haben. Die Ermittlungen in dem Fall dauern an.

