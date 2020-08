Schottergärten in Hannover: „Bei Privatkunden leider noch im Trend“

Hannover

Die Stadt Hannover macht Ernst in Sachen Schottergärten. Sie will Extra-Mitarbeiter einstellen, um baupolizeilich gegen die Steinwüsten vorzugehen. Dass diese ein Problem sind, finden auch viele Firmen, die im Garten- und Landschaftsbau tätig sind. „Das hat mit einem Garten nichts zu tun. Ökologisch ist das eine Katastrophe“, ärgert sich Frank Barbian, der mit einer Firma sowohl in Hannover als auch in Isernhagen FB Standorte hat.

Er stellt klar: „Wir legen keine Schottergärten an. Ich verstehe auch nicht, was bei den Leuten vorgeht, die so etwas machen.“ Barbian wundert sich, dass viele glauben, Schottergärten seien pflegeleichter als andere Vorgärten. „Auch in Schottergärten setzen sich Samen fest, aus denen Wildkraut wachsen kann“. Stattdessen könne man die Vorgartenflächen zum Beispiel mit bodendeckendem Geranium, mit Carex Gräsern wie der Japan Segge oder mit Frauenmantel anlegen. Diese müssten „wenn überhaupt nur einmal im Jahr geschnitten werden“.

Die bessere Wahl: Geranium wie der Storchschnabel macht in der Regel wenig Arbeit im Garten. Quelle: dpa

Als weitere Alternative schlägt Barbian, der bewusst auf ökologischen Gartenbau setzt und auch Greenpeace und den Nabu unterstützt, insektenfreundliche Blumen- und Wiesenmischungen vor. „Aber nicht die aus dem Baumarkt. Eine gute Mischung kostet schon 80 bis 100 Euro pro Kilogramm. Aber dann sieht es auch wirklich toll aus“, versichert er.

Lieferanten verkaufen „wahnsinnig viel Schotter“

„Bei Privatkunden liegen Schottergärten leider noch im Trend“, berichtet Claudius Vandreier, Geschäftsführer bei der Gartenbaufirma Janisch aus Hainholz. Gerade Besitzer von Einfamilienhäusern würden diese oft anlegen. Vandreier weiß von Lieferanten, die „wahnsinnig viel Schotter verkaufen“. Sein Unternehmen sei „ganz klar dagegen“ und lehne deshalb auch Aufträge ab, bei denen Schottergärten angelegt werden sollen.

Die Versiegelung von Böden schreite „viel zu schnell voran“. Vandreier findet es deshalb „positiv“, dass die Stadt Hannover aktiv gegen Schottergärten vorgehen will. Auch er hält diese nicht für so pflegeleicht, wie viele glauben. „Mit der Zeit bildet sich zwischen den Steinen eine kleine Humusschicht, aus der wiederum Pflanzen wachsen“. Dagegen gingen viele dann mit „der verbotenen Chemiekeule“ vor. Vandreier empfiehlt ebenfalls bodendeckende Bepflanzung als Alternative.

Diese Leute „wollen im Grunde gar keinen Garten“

Andreas Böhm, Inhaber der Gartenbaufirma Queerbeet aus dem Stadtteil Brink-Hafen, sieht in den Schottergärten nicht nur ein Problem für die Tierwelt. Gerade an warmen Tagen hätten diese den Effekt, dass sich ihre Umgebung zusätzlich aufheizt. „Die Steine speichern die Wärme und strahlen sie wieder ab. Ein Garten ist im Vergleich dazu ein richtiger Wärmepuffer“.

„Ich begrüße das absolut“, sagt Böhm über die Pläne der Stadt, mit zusätzlichen Mitarbeitern baupolizeilich gegen Schottergärten vorzugehen. „Wer diese anlegt, will im Grunde überhaupt gar keinen Garten, sondern möglichst wenig Arbeit“. Ein Trugschluss, warnt auch Böhm. Pflegeleichter seien Schottergärten nur zu Beginn. Wenn dann allerdings die ersten Pflanzen zwischen den Steinen sprießten, sei es „richtig mühselig, diese wieder herauszubekommen“. Auch Böhm berichtet, dass er „schon Aufträge abgelehnt“ habe, wenn solche Öko-Katastrophen gefragt seien. „Es gibt aber Leute, die wollen das einfach so. Es ist aber nicht die Mehrheit“.

„Fürchterlich“ findet auch Hans Jörg Feye Schottergärten. Der Chef der Gartenbaufirma Plan G aus Vahrenwald hat jedoch festgestellt, dass zumindest bei einigen mittlerweile ein Umdenken stattfindet. „Mein Eindruck ist, dass die Nachfrage ein bisschen rückläufig ist. Einige lassen solche Gärten schon zurückbauen“, berichtet er. Angelegt würden Schottergärten oft nicht von Gärtnern, sondern von Hausmeistern, manchmal sogar von Tiefbaufirmen.

Hanova hat Öko-Offensive gestartet

Wie man es besser machen kann, macht mittlerweile auch die städtische Wohnungsgesellschaft Hanova vor. Die war 2019 zwar in die Kritik geraten, weil sie vor dem von ihr gebauten neuen Verwaltungszentrum der Stadt am Schützenplatz weder Beete noch die versprochenen Bäume angelegt hatte. In vielen ihrer Wohnanlagen hat sie jedoch eine Öko-Offensive gestartet und lässt dort Blühwiesen und Streuobstwiesen anlegen, Totholz liegen und Insektenhotels anlegen. Auch Nistplätze für Vögel richtet die Hanova an Fassaden und Bäumen ein.

„Durchweg positiv“ sei die Resonanz der Mieter, berichtet Sprecherin Lea Brauer. Langsam komme in den Köpfen an, dass „ein geschorener Rasen nicht ordentlich, sondern wertlos ist und die bunte Wiese und die Totholzbereiche nicht unordentlich sind, sondern biologisch wertvoll“. 2019 ließ die Hanova auf 2300 Quadratmetern Fläche 17 Kilogramm Saatgut verstreuen, 2020 auf 4000 Quadratmetern 9,5 Kilogramm. In den nächsten zehn Jahren „wollen wir den Großteil unserer 80 Hektar Grünflächen ökologisch aufwerten“, kündigt Brauer an.

Vorbildlich: Diese Blumenwiese, die die Hanova vor einer ihrer Wohnanlagen aussähen ließ. Quelle: Thomas Langreder

Im Juni hatte die Stadt auf Nachfrage der NP erklärt, dass sie neue Mitarbeiter für die Bauordnung einstellen will, damit diese Schottergärten in Hannover gerichtsfest dokumentieren und dagegen vorgehen können. Eine Handhabe sieht die Stadt auf Basis der Niedersächsischen Bauordnung, in der geregelt sei, dass „nicht überbaute Grundstücksflächen Grünflächen sein müssen“. Das Ampel-Bündnis im Rat hat bereits signalisiert, dass es diese Pläne unterstützt.

Von Christian Bohnenkamp