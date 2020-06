Hannover

Für Bienen und andere Insekten sind sie eine Katastrophe. Und viele stören sich an ihrem tristen Anblick. Mittlerweile haben sich auch bei der Stadt die Beschwerden über Schottergärten gehäuft. Sie will mit dem nächsten Haushalt neue Mitarbeiter einstellen, um diese gezielt ins Visier zu nehmen. „Es ist rechtlich möglich, baupolizeilich gegen Schottergärten vorzugehen, da diese einen Verstoß gegen die Niedersächsische Bauordnung darstellen“, sagt Stadtsprecherin Michaela Steigerwald.

Vor gut einem Jahr hatten sich Umweltdezernentin Sabine Tegtmeyer-Dette und Stadtbaurat Uwe Bodemann zusammengesetzt, um zu besprechen, was sie gegen die Steinwüsten unternehmen können. Sie sind zu dem Ergebnis gekommen, dass es bereits eine rechtliche Handhabe gibt, um gegen Schottergärten einschreiten zu können. Laut Sprecherin Steigerwald wird in der Niedersächsischen Bauordnung bereits jetzt gefordert, „dass nicht überbaute Grundstücksflächen Grünflächen sein müssen“, für ein baupolizeiliches Vorgehen seien Festsetzungen in den Bebauungsplänen „nicht unbedingt erforderlich“.

Anzeige

Schottergärten-Polizei könnte 2021 Dienst aufnehmen

Bisher fehlte allerdings das Personal, um diese Regelung auch durchzusetzen. Der Außendienst der Bauordnung, der zum Beispiel kontrollieren muss, ob es Verstöße gegen Baugenehmigungen wie illegale Anbauten gibt, besteht aktuell nur aus vier Personen. Er soll mit dem nächsten Haushalt aufgestockt werden. Dieser geht ab Januar 2021 in die Beratung. Im Laufe des Jahres könnte dann die Schottergärten-Polizei ihren Dienst antreten. Um eine Handhabe gegen Verstöße zu haben, müsse „kontrolliert und gerichtsfest dokumentiert werden, wo rechtswidrige Schottergärten sind“, erklärt Steigerwald. Wie viele zusätzliche Mitarbeiter es für die Bauordnung geben wird, ist zurzeit aber noch unklar.

Weitere NP+ Artikel

Darüber hinaus kann sich die Stadt aber auch vorstellen, zusätzlich in Bebauungsplänen „Regelungen zu den Grünflächen zu treffen“, zum Beispiel die Anpflanzung von heimischen Laubbäumen auf Baugrundstücken vorzuschreiben. Zudem könne darin „das Verbot des Anlegens von Schottergärten nochmals bekräftigt werden“, so Steigerwald.

Auch trostlos: Dieser Schottergarten in der Oststadt. Quelle: Christian Behrens

Ampel will grünes Licht für Personalaufstockung geben

Diese seien „ökologisch eine Katastrophe“, hatte Umweltdezernentin Tegtmeyer-Dette schon 2019 erklärt. Der Boden werde „total verdichtet“, sei deshalb so gut wie tot. Deshalb habe die Stadt „ein großes Interesse, dass es solche Gärten nicht gibt“. Jeder Vorgarten, der versiegelt werde, sei eine „verlorene Fläche für Insekten“. Allerdings ging die Stadt selbst nicht immer mit gutem Beispiel voran. Kritik musste sie zum Beispiel für den Goseriede-Platz einstecken, den viele für eine Steinwüste halten. Ebenso für die tristen Steinflächen vor dem neuen Verwaltungsgebäude am Schützenplatz, wo Bäume nie gepflanzt wurden, die noch in Plänen zu sehen waren.

Dass die Stadt ihre Schottergärten-Polizei auch genehmigt bekommt, darf als sicher gelten. Trotz aller aktuellen Streitigkeiten: In dieser Sache ist sich die Ampel einig. „Absolut sinnvoll“ sei es, dass die Stadt verschärft dagegen vorgehen wolle, findet SPD-Fraktionschef Lars Kelich. „Solche Gärten sind klar abzulehnen. Das ist auch ein Klimathema, weil es sich dadurch richtig aufheizt“, warnt er. Kelich hält es auch „für eine Illusion“, dass Schottergärten weniger Arbeit machten. Spätestens nach drei bis vier Jahren seien auch diese „voller Kraut“.

Grünen-Bauexpertin Elisabeth Clausen-Muradian hat beobachtet, „dass diese Gärten in letzter Zeit in Hannover überhand genommen haben. Das ist wirklich nicht mehr feierlich“. Sie seien „für die Natur und stadträumlich eine Katastrophe“. Gerade in Zeiten des Klimawandels brauche Hannover „mehr Wiesen, Sträucher und Bäume und nicht weniger“. Ihr Parteikollege Mark Bindert fordert, dass die Stadt Besitzer solcher Schottergärten zu dessen Umbau verpflichten solle. Das habe auch den schönen Nebeneffekt, dass es ein „Wirtschaftsförderungsprogramm für den Gartenbau in Hannover“ sei.

CDU hält Vorgehen der Stadt für „übertrieben“

Auch FDP-Fraktionschef Wilfried Engelke ärgert sich, dass die Schottergärten „immer mehr um sich gegriffen haben“. Er will ebenfalls dafür stimmen, dass die Stadt für den Kampf dagegen zusätzliches Personal bekommt. Anders die CDU. „Ich halte von den Schottergärten auch nichts“, sagt Felix Semper, ihr baupolitischer Sprecher. Es sei aber „übertrieben“ dafür extra neues Personal einzustellen. Dieses werde dringender im Gebäudemanagement und für die Bearbeitung von Bauanträgen benötigt. Stattdessen solle die Stadt „eine Öffentlichkeitskampagne machen“, schlägt Semper vor.

Der Naturschutzbund BUND lobt die Pläne der Stadt. „Es reicht ja offensichtlich nicht aus, dass man informiert und auf Einsicht setzt. Viele sind einfach beratungsresistent“, sagt Sabine Littkemann, Geschäftsführerin des BUND in der Region Hannover. Deshalb sei es richtig, „auch baurechtlich dagegen vorzugehen“. Schottergärten seien „praktisch totes Land“ und ein „herber Rückschlag für die Ökologie in der Stadt“.

Von Christian Bohnenkamp