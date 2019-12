Schostok vor Gericht: Verfolgen Sie hier den zweiten Prozesstag

Hannover

Teil 2 im Prozess um die Rathausaffäre. An diesem Mittwoch geht es vorrangig um die gesetzeswidrigen Zulagen für Claus Lange, einst Direktor der städtischen Feuerwehr. Von August 2015 bis Mai 2018 hatte er eine monatliche Gehaltszulage von etwa 400 Euro erhalten –gesetzeswidrig, weil auch er zu den Spitzenbeamten der Stadt gehörte. Anders als der Angeklagte Frank Herbert zahlte Lange das Geld längst an die Stadt zurück.

10.05 Uhr: Der Vorsitzende Richter Gerberding zeigt per Beamer den Whats App-Verkehr zwischen Schostok und Herbert von Oktober 2018. Am 6. Oktober hatte der Verwaltungschef das Disziplinarverfahren gegen den einstigen Dezernenten Härke eingeleitet – damals wegen des Verdachts, er habe seiner Lebensgefährtin einen besser bezahlten Job zuzuschanzen versucht. Erst Wochen später ging es um den zweiten Vermerk. Angeschrieben zur Zulagenzahlung hatte Herbert dem OB versichert, er beziehe „eine echte Pauschale“. Mehrarbeit sei „zu meinem Nachteil berechnet“. Herbert führt aus, seine Stelle sei mit mehr Arbeit und mehr Verantwortung verbunden als die eines normalen Fachbereichsleiters. „Kein Abend, kein Wochenende, kein Urlaub ohne Arbeit.“ Per WhatsApp an seinen Chef wirft Herbert Härke ein „dubioses System“ und „verbrannte Erde vor“. Geschrieben am 23. Oktober um 23.19 Uhr. „Ungewöhnlich lang“ fand Schostok die Nachricht. Eine Pause bis zur nächsten entschuldigte Herbert mit „Ich bin eingeschlafen.“

„Vorwürfe immer weit von mir gewiesen“

9.50 Uhr: „Die Öffentlichkeit sollte getäuscht werden“ – das, so Schostok, sei sein Eindruck gewesen, als der zweite Vermerk aufgetaucht sei. Er habe angenommen, dass sei „ein alter Vermerk, neu datiert“. Er habe die „Vorwürfe immer weit von mir gewiesen“, im Geschäftsbereich des OB gebe es unrechtmäßige Zulagen. Auch im Verwaltungsausschuss und im Rat. Den Vermerk zu fotografieren und zu versenden, sei ein Arbeitsauftrag an Herbert gewesen. Er sei immer entsprechend „vorbereitet worden“ für die Sitzungen von Ausschuss und Rat.

„Nicht ganz schlau geworden“

9.40 Uhr: Frank Herbert nimmt erneut Stellung zu den Vermerken, die festhielten, dass jedwede Zulage an einen Spitzenbeamten gesetzeswidrig ist. Der Vorsitzende Richter Patrick Gerberding will wissen, mit wem und wann er darüber gesprochen habe. „Wir mussten der Presse Rede und Antwort stehen – Günstlingswirtschaft“, sagt Herbert mit schon deutlich rotem Kopf. Das Thema sei wiederholt angesprochen worden. Er sei davon ausgegangen, dass es sich bei Vermerk 2 um eine Geschichte gehandelt habe, „die überholt ist“. Der Eindruck sei erst 2018 korrigiert worden. Aus den Aussagen der Mitarbeiter sei er „nicht ganz schlau geworden“. Dem OB habe er „1.1 alles berichtet“. Zum Teil sei er an den Gesprächen beteiligt gewesen.

„Lass Dir geben“

Ex-OB Stefan Schostok (inzwischen im Ruhestand) geht ein auf den Nachrichtenaustausch zwischen Herbert und ihm bei WhatsApp. Gespräche über Zulagenzahlungen habe er bereits terminiert. „Lass Dir geben“, sei Herberts Tipp gewesen zum Vermerk. Den hatte Schostok am Abend des 27. Oktober in seiner Wohnung fotografiert (wie die Ermittlungen der Kripo nach Auswertung von Computerdaten belegen) und dann per WhatsApp an Herbert geschickt. Dieses Datum ist so entscheidend, weil es belegen könnte, seit wann Schostok von der Unrechtmäßigkeit der Zulagen wusste.

„Das eigene Bild war, der Vorgang ist doch längst abgeschlossen“, so Schostok. Er sei davon ausgegangen, „der Vermerk sei zur Täuschung hergestellt worden“. Die Vorwürfe, die in allen Tageszeitungen, auch der Neuen Presse, erhoben wurden, seien „sehr schwerwiegend“ gewesen. Er hatte immer die Wahrnehmung: „Das stimmt nicht.“

9.30 Uhr: Prozessauftakt. Die Verhandlung findet diesmal nicht im Großen Schwurgerichtssaal statt, sondern im Raum 1H1. Wie am ersten Tag haben Ex-OB Stefan Schostok und sein einstiger Büroleiter Frank Herbert nebeneinander Platz genommen. Zwischen Schostok und Härke sitzt Schostoks Rechtsanwalt Wolfgang Borsum.

