Schostok vor Gericht: Verfolgen Sie hier den vierten Prozesstag

Hannover

Hätte die Kommunalaufsicht im Innenministerium schon 2015 vor der ersten Auszahlung gesetzeswidrige Gehaltszulagen im Rathaus verhindern können? Das ist eine der Fragen, auf die es am vierten Prozesstag in Sachen Rathausaffäre vielleicht eine Antwort gibt. Im Saal 1H1 des Landgerichts sagen am Mittwoch außer dem Leiter der Kommunalaufsicht die Personalchefin des Rathauses und Hannovers ehemaliger Feuerwehrchef Claus Lange als Zeugen aus.

10.10 Uhr: Von Zulagen an Frank Herbert habe die Kommunalaufsicht erst im Mai 2018 erfahren, so der Chef der Abteilung. Ein Journalist habe ihn am 26. Mai, einem Sonnabend, angerufen und ihn danach befragt. Am Montag habe man den Fall geprüft. Man halte eine Mehrarbeitsvergütung für „nicht zulässig“.

Hätte die Kommunalaufsicht das nicht schon früher feststellen können? Noch ist die Frage nicht gestellt. Die CDU-Ratsfraktion hatte der Aufsichtsbehörde schon im Februar 2015 nach einem Ratsbeschluss zur Dezernatsneuorganisation bei der Stadt eine Drucksache geschickt, die eine „Stellenanhebung“ für Frank Herbert vorsah – allerdings war darin weder ein Hinweis auf seine Besoldung, noch auf seine Eingruppierung zu finden.

Auf der Leinwand wird eine neue Notiz gezeigt. Am 30. Mai 2018 hatte die Kommunalaufsicht von der Stadt erfahren, dass es schon 2015 Bedenken gegen eine Zulage gegeben habe, Härke jedoch versichert haben soll, alles sei geklärt. Die Kommunalaufsicht forderte die Stadt zur erneuten Stellungnahme auf.

„ Lex Hannover “ nicht gewollt

9.55 Uhr: Dass eine Höhergruppierung des Feuerwehrchefs nicht möglich sei, hatte der Chef der Kommunalaufsicht dem Ex-OB in einem Treffen mitgeteilt. Man wolle keine „ Lex Hannover“. Über Wünsche Herberts nach besserer Besoldung sei es dabei nicht gegangen. Frank Herbert bestätigt: „Über meine Stelle war nicht die Rede“. Er habe allerdings daraus den Schluss gezogen, das sei auch bei ihm unmöglich.

Am 21. Juli 2017, so eine auf der Leinwand gezeigte E-Mail, berichtete der Abteilungsleiter über ein Gespräch mit Schostok und den Fall Lange: „Er sieht auch die Gefahr einer Lex Hannover und prüft noch einmal eine interne Möglichkeit.“ Auf Nachfrage des Vorsitzenden Richters Patrick Gerberding versichert der Zeuge, von Zulagen sei nicht die Rede gewesen.

Zeuge sagt aus zum Fall Lange

9.32 Uhr: Der Prozess beginnt mit drei Minuten Verspätung. Schostoks Anwalt Wolfgang Borsum hatte seine Robe im Auto vergessen. Dürfte ihm nicht so schnell wieder passieren.

Erster Zeuge ist der Chef der Kommunalaufsicht im Innenministerium, dort seit Mitte 2015 im Amt – also in etwa seit dem Zeitpunkt, an dem Frank Herbert die ersten gesetzeswidrigen Zulagen erhalten hatte.

Der 45-Jährige sagt aus, er habe Kontakte zu Schostok und Härke gehabt, beim Ex-OB 2015 seinen Antrittsbesuch gemacht. An Kontakte zu Herbert könne er sich nicht erinnern, obwohl dieser laut Protokollen anwesend war.

Bei den ersten Gesprächen war es um die Zulage für Ex-Feuerwehrchef Claus Lange gegangen. Auch dieser hatte von August 2015 bis Mai 2018 eine Zulage erhalten, monatlich etwa 400 Euro. Den Gesamtbetrag von 14.600 Euro hat er längst an die Stadt zurückgezahlt.

Die Stadt hatte zunächst eine Höhergruppierung beantragt –begründet mit erheblichen Mehraufgaben. Der Zeuge sagt aus, aus der Sicht der Kommunalaufsicht habe es „keine Begründung für ein höheres Staatsschutzamt gegeben“, wohl aber Gründe auf die brandschutzfachliche Bewertung. Eine Anhebung Langes Stelle von B2 auf B3 hatte die Aufsichtsbehörde deshalb abgelehnt; die Stadt zog ihren Antrag zurück.

Von Vera König