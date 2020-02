Schostok vor Gericht: So läuft der fünfte Prozesstag

Hannover

Im Saal 1H1 des Landgerichts Hannover sitzen Ex-OB Stefan Schostok, sein ehemaliger Büroleiter Frank Herbert und der einstige Personaldezernent Harald Härke auf der Anklagebank des Landgerichts Hannover. Ester Zeuge wird der ehemalige Leiter des städtischen Fachbereichs Rechts sein, der inzwischen zu einer anderen Kommune gewechselt ist. Er soll Zeuge von Gesprächen gewesen sein, bei dem es um die gesetzeswidrigen Zulagen von Frank Herbert ging. Von Mai 2015 bis August 2018 hatte der einstige Chefjurist der Stadtverwaltung Boni kassiert, die nicht vereinbar waren mit seiner B2-Besoldung. Dadurch ist ein Schaden von rund 50.000 Euro entstanden.Außerdem sagen die engsten Mitarbeiterinnen der beiden Angeklagten Frank Herbert und Harald Härke aus.

10.05 Uhr: Immer wieder seien in der Presse Details aufgetaucht, die eigentlich hätten vertraulich bleiben müssen, sagt der frühere Leiter des Fachbereichs Recht. Dem Hinweis Herberts folgend habe er Unterlagen auf dessen Schreibtisch entdeckt, die auf Geheimnisverrat schließen ließen. Das sei im Frühjahr 2018 gewesen.

Zu der Zeit hatte Dirk Toepffer, CDU-Fraktionschef im Landtag, in einem verschlossenen Umschlag belastendes Material zu Herbert erhalten. Dieser vermutete, Härke habe diesem das gesteckt. Toepffer allerdings bestritt das. Der Zeuge erstattete am 9. März 2018 Strafanzeige wegen Geheimnisverrat – Herbert ebenfalls.

Fragen als „unanständig“ aufgefasst

9.50 Uhr: Dem Ermittlungsführer im Disziplinarverfahren fiel eine sehr ungewöhnliche Stellenausschreibung auf. Gesucht wurde eine Person „mit besonderem Migrationshintergrund“, sagt er. „Vermutlich iranisch“. Das trifft auf die Lebensgefährtin Härkes zu. Englisch sei nicht vorausgesetzt worden. Als Hobbies habe die Frau in ihrer Bewerbung außen Kochen, „Zeit mit Härke verbringen“ genannt.

Der örtliche Personalrat hatte der Stellenbesetzung schon zugestimmt, führt der Zeuge auf Nachfrage des Vorsitzenden Richters Patrick Gerberding aus. „Es fehlte nur die Umsetzungsverfügung.“ Später habe er erfahren, dass Härke schon mal versucht habe, für seine Freundin eine Stelle zu finden. Entsprechende Nachfragen hätte der Leiter eines Fachbereichs als „unanständig empfunden“.

Erstmals geht um Härkes Lebensgefährtin

9.35 Uhr: Er war nicht im Rathaus, sondern in einer Außenstelle beschäftigt, sagt der ehemalige Leiter des Fachbereichs Rechts aus. Sein unmittelbarer Vorgesetzter bis „zur internen Umsetzung“ sei erst Herbert gewesen, dann „bis zu seinem Rücktritt“ Schostok, später die Erste Stadträtin Sabine Tegtmeyer-Dette.

Ende September 2017 habe er von Herbert einen Anruf bekommen. Es ging um ein Stellenbesetzungsverfahren im Kulturbüro, es bestehe der Verdacht, Harald Härke nehme Einfluss auf die Besetzung einer Stelle. Damit geht es in dem Verfahren erstmals um die Vorwürfe, die den einstigen Kulturdezernenten Härke belastet hatten, ehe das ganze Ausmaß der Rathausaffäre bekannt wurde. Er soll versucht haben, seiner ehemaligen Lebensgefährtin einen besser dotierten Job zuzuschanzen.

Drei Verdachtsfälle

Der Zeuge (37) wurde später Ermittlungsführer im Disziplinarverfahren gegen Härke. Er habe zunächst vier Aktenordner aus dem Kulturbüro erhalten, sagt er. Eine Referentin aus dem OB-Büro habe sie ihm persönlich überbracht. Ergeben hätten sich drei Verdachtsfälle. Die Stelle sei unbefristet eingerichtet worden, nicht wie ursprünglich angedacht befristet. Die Dotierung sei angehoben worden, und es sei ganz klar um die Lebensgefährtin Härkes gegangen.

Er habe Herbert und den OB informiert. „Dann nahm das Verfahren seinen Lauf.“ Am Ende des Folgejahres habe er den Entwurf eines Ermittlungsberichts angefertigt. An den Vorwürfen, unbefristete Stelle und bessere Bewertung sei nichts dran gewesen, wohl aber am Verdacht „Einfluss auf das Besetzungsverfahren“.

