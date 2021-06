Hannover

Drei erste Konzerte nach einer zweijährigen Livekonzert-Pause hat Schlagzeuger Rainer Schumann mit Fury in the Slaughterhouse auf der Gilde-Parkbühne gespielt. Wenige Tage später hat er die Bühne gegen ein Klassenzimmer in der IGS Bothfeld eingetauscht: „Ihr müsst mir nur versprechen, dass ihr mich nicht siezt“, sagt er zu elf Schülerinnen und Schülern, die mit ihm an einem Gruppentisch sitzen, und lacht.

Zusammen mit Musikproduzent Fabian Schulz startete Schumann am Mittwoch an der Kulturschule in Bothfeld ein Projekt, welches den beiden Musikern ganz besonders am Herzen liegt: Ein „Songwriter Camp“, bei dem gemeinsam mit den elf- bis 15-Jährigen ein Song in drei Workshops entwickelt werden soll – von der Thema- und Genrefindung, über das Schreiben der Lyrics bis hin zur Aufnahme im Tonstudio.

Lernen von Profis: Rainer Schumann von Fury in the Slaughterhouse und Musikproduzent Fabian Schulz unterstützen die jungen Musiker und Musikerinnen auf ihrem Weg zum ersten eigenen Song. Quelle: Samantha Franson

„Ich will hier keine großen Reden schwingen, sondern das soll ein gemeinsamer Prozess sein, bei dem ich auch ganz bestimmt etwas für mich mitnehmen werde“, erklärt Schumann im ersten Workshop. Deshalb ging es am Mittwoch zunächst mit der Genre-Findung los, indem die Schüler ihre eigenen Lieblingssongs vorspielen konnten.

Während sich Ida Rausch (13) für „Drivers License“ von Olivia Rodrigo entschied und Hannah Lindhammer (12) „Sweet Melody“ der Girlgroup Little Mix abspielte, wählte Justin Linke (15) ein Stück, bei dessen ersten Takten Schumann gleich zu grinsen beginnt: „Won’t forget these days“ von Fury in the Slaughterhouse.

Als die Schülerinnen und Schüler ihren aktuellen Lieblingssong spielen sollen, wählt der 15-jährige Justin Linke einen Song von den Furys. Schlagzeuger Rainer Schumann grinst: „Toll, dass ich euch was zurückgeben kann“, sagt er im Workshop. Quelle: Samantha Franson

„Die Workshops sind eine riesengroße Chance für uns“, findet Justin Linke. Mit einem Profi wie Rainer Schumann zusammenzuarbeiten bedeute ihm viel: „Die Furys sind die Lieblingsband von meiner Oma und mir. Die hat sogar geweint, als sie erfahren hat, dass ich mit dem Schlagzeuger zusammen Musik machen werde“, erzählt der 15-Jährige.

Auch für Schülerin Lilly Schweppe (15) sind die Furys echte Vorbilder: „Eure Musik habe ich als ich klein war immer mit meinem Papa im Auto gehört“, sagt sie. Als er das hört, lächelt Schumann: „Uns gibt es ja auch schon seit 30 Jahren.“ Sein ganzes Leben bestehe aus Musik. Davon wolle er nun etwas an junge Musiker weitergeben.

Schülerin Lilly Schweppe (15) freut sich auf die Zusammenarbeit mit echten Musik-Profis. Sie selbst wird in der Band Gitarre spielen und singen. Quelle: Samantha Franson

Initiiert hat das Projekt Adis Ahmetovic, Vorsitzender des Integrationsbeirats Bothfeld-Vahrenheide in Zusammenarbeit mit Eventmanager Torsten Block: „Es ist ein Traum, dass das geklappt hat“, erzählt Ahmetovic, „Kinder und Jugendliche haben in der Corona-Pandemie am meisten gelitten.“ Sport- und Musikvereine hätten nicht besucht werden können, der Kontakt zu Gleichaltrigen habe während des Lockdowns gefehlt: „Das Songwriter Camp soll zeigen, dass jetzt endlich wieder was möglich ist.“

Projekt auch für andere Schulen angedacht

Sollte das Format den Schülerinnen und Schülern gefallen, will sich Ahmetovic dafür engagieren, dass es ähnliche Projekte an anderen Schulen geben wird. Die Kosten für das Projekt belaufen sich auf rund 15.000 Euro, beispielsweise für die Studiotage und die Produktion eines Musikvideos zum Song. Träger sind die Swiss Life Stiftung für Chancenreichtum und Zukunft sowie der Spats-Verein, zu denen Einrichtungen wie der Nachbarschaftsdienstladen, das NaDu Kinderhaus und der Stadtteilbauernhof im Sahlkamp zählen.

Zur Galerie School of Rock an der IGS Bothfeld. Eine Bilderstrecke zeigt den Projektstart mit Schlagzeuger Rainer Schumann und Musikproduzent Fabian Schulz.

„Wir müssen uns als Band verstehen“, sagt Musikproduzent Schulz im Workshop zu den jungen Musikerinnen und Musikern, die bisher in Musicals und einer Projekt-Band an der IGS Bothfeld mitgewirkt haben. Das Band-Gefühl ist schnell entwickelt und auch auf das Genre einigen sich die Schülerinnen und Schüler: Einen Rock- oder Pop-Song wollen sie produzieren. „Und es soll kein Corona-Song werden“, heißt es.

Welche Aussage genau im Song verarbeitet wird, ist Thema des nächsten Workshops am 21. und 23. Juni. „Wir teilen die Gruppen und kümmern uns um die Lyrics und um die Musik“, erklärt Torsten Block. „Wir werden eure Stärken herauskitzeln und verborgene Talente entdecken“, motiviert Schumann. Ein bisschen so wie bei „School of Rock“.

Von Sophie Peschke