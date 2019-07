Hannover

Bei einem Verkehrsunfall ist am Donnerstagnachmittag in der Nordstadt ein 40 Jahre alter Radfahrer schwer verletzt worden. Er ist an der Vahrenwalder Straße, Kreuzung Industrieweg, gestürzt, als er um ein rechts abbiegendes Auto herumfahren wollte.

Der Radfahrer war gegen 17 Uhr mit seinem „Fixie“ – d...