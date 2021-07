Hannover

Mit seiner Internetseite Impfsuche.de hat André Exner Tausenden Menschen schneller zu einem Impftermin verholfen. Jetzt hat die Initiative des IT-Managers auch noch einen schönen Nebeneffekt. Mehr als 18.000 Euro sind bis Freitag bei einer Spendenaktion zusammengekommen, zu der Exner aufgerufen hat. Das Geld geht an das Kinderkrankenhaus Auf der Bult, wo es in der HNO-Abteilung für die Anschaffung neuer Geräte gut angelegt ist.

„Eine Pandemie ist nichts, womit man Geld verdienen sollte“, hatte der gelernte Software-Programmierer zum Start von Impfsuche.de betont. Werbebanner auf seiner Seite lehnte er ab, obwohl die Zugriffszahlen rasch in den Millionen-Bereich hochschnellten. Stattdessen griff Exner die Idee von Nutzern für eine Spendenaktion auf. „Ich habe dann um Vorschläge gebeten, einer davon war das Kinderkrankenhaus auf der Bult“, berichtet er. Über die Internetseite der Klinik erfuhr Exner, dass dort Spenden zur Anschaffung neuer Geräte für die HNO-Abteilung benötigt werden. „Das hat mich sofort angesprochen“ so der IT-Manager aus Wülferode.

Schon mehr als 730 Spender

Auf der Bult ist man von der Aktion überwältigt. „Wir staunen immer wieder über die Großzügigkeit der vielen Menschen, die sich an dieser Aktion beteiligt haben“, freut sich Vorstandsreferentin Amalie von Schintling-Horny. Ein erstes Etappenziel erreichte man so schon vor einigen Wochen. Für 4000 Euro konnten Zusatzmodule für ein spezielles Hördiagnostik-System angeschafft werden. „Für die Untersuchung unserer jungen Patienten mit schweren Hörproblemen ist das ein Meilenstein“, so Schintling-Horny.

Doch die weiterhin ungebrochene Spendenbereitschaft treibt die Summe immer weiter in die Höhe. Bis Freitagmittag zeigte das Barometer rund 18.200 Euro an, mehr als 730 Menschen sind dem Aufruf bislang gefolgt. Ein Glücksfall für das Kinderkrankenhaus. „Für die Betreuung der Patienten in unserem Cochlear Implant Centrum wird dringend eine weitere Hördiagnostik-Untersuchungseinheit gebraucht“, erklärt Schintling-Horny. „Leider gibt es für diese Anschaffung keine Fördermittel und die Kindermedizin ist zur Zeit unterfinanziert. Deshalb sind wir für solch große Investitionen auf Spenden angewiesen.“

Im Cochlear Implant Centrum bietet das Kinderkrankenhaus Reha-Maßnahmen und Therapien für taubgeborene sowie schwerhörige Kinder und Jugendliche an, die mit einem sogenannten Cochlear Implantat versorgt werden. „Diese Spenden ermutigen uns und geben motivierenden Rückenwind“, sagt Schintling-Horny. „Nun kommen wir unserem Ziel greifbar näher, die neue Hördiagnose-Ausstattung bald anschaffen zu können.“

Von André Pichiri