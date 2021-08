Schockanrufer in Hannover: Polizei nimmt Täter bei Geldübergabe fest

Hannover

Die Masche taucht immer mal wieder auf: In den vergangenen Tagen haben Trickbetrüger durch so genannte Schockanrufe mehrfach versucht, ahnungslose Menschen in Hannover reinzulegen. So geschehen auch bei einem Mann (53) in Kirchrode.

Die Täter meldeten sich am Festnetzanschluss des Opfers und gaben sich als Polizisten aus. Der Bruder des Mannes habe einen schweren Unfall gehabt. Zur Abwendung einer Haft solle nun eine Kaution in Höhe von 80.000 Euro hinterlegt werden.

Opfer durchschaut den Trick

Doch der Mann durchschaute den Trickversuch, gab an, er müsse zuerst mit der Bank sprechen – dann informierte er die Polizei.

Gegen 16:20 Uhr kündigten die Täter telefonisch an, dass ein Außendienstmitarbeiter der Justiz das Geld vom 53-Jährigen im Jonathanweg entgegennehmen würde. Später wurden die Übergabemodalitäten konkretisiert und der Zeuge in die Gravensteiner Allee dirigiert. Bei der fingierten Übergabe nahmen zivile Polizeibeamte gegen 16:55 Uhr eine 36-jährige Frau fest. Der 20-jährige Mittäter saß bei seiner Festnahme in einem Taxi in der Nähe.

Der Zentrale Kriminaldienst Hannover ermittelt nun wegen versuchter gewerbs- und bandenmäßigen Erpressung. Die Beamten beschlagnahmten mehrere hundert Euro Bargeld und weitere Beweismittel bei den beiden Beschuldigten. Sie werden noch am Dienstag einem Haftrichter vorgeführt.

Von NP/okz