Schnelltests: 410 Corona-Infektionen an Niedersachsens Schulen entdeckt

Hannover

Seit den Osterferien gilt an Niedersachsens Schulen eine Testpflicht. Kinder und Schulbeschäftigte müssen an Präsenztagen zweimal in der Woche einen Selbsttest zu Hause machen. Nur wenn dieser negativ ausfällt, dürfen sie jetzt in die Schule.

Nun zog Niedersachsens Kultusminister Grant Hendrik Tonne (SPD) Bilanz der dritten Testwoche an Schulen. Erneut wurden Hunderte Infektionen entdeckt. Insgesamt lieferte das Land bisher fast zwölf Millionen Testkits aus.

Demnach wurden bei Schülerinnen und Schülern 650 positive Selbsttest-Ergebnisse ermittelt, in 342 Fällen bestätigte ein anschließender PCR-Test das Ergebnis. 146 Corona-Tests bei Lehrern und Schulbeschäftigten waren positiv, hier bestätigten in 35 Fällen PCR-Tests das Ergebnis. Tausende weitere anlassbezogene Testungen bei Schülern sowie Schulbeschäftigten lieferten zudem 33 bestätigte Infektionsfälle.

Tonne: Testverfahren werde immer mehr zur Routine

„Mit der Selbstteststrategie haben wir gut 400 Infektionen entdeckt, das Verfahren spielt sich immer mehr ein und wird zur Routine“, sagte Minister Tonne. Zudem seien die Impffortschritte bei den Lehrkräften ebenso unübersehbar wie erfreulich. So hätten 45 Prozent aller Lehrkräfte im Land inzwischen mindestens die Erstimpfung erhalten, teilte ein Sprecher mit. Darunter allein 87 Prozent der Grundschullehrkräfte. Tonne: „Das sind gute Rahmenbedingungen für einen sicheren Start ins Szenario B am kommenden Montag für die allermeisten Schülerinnen und Schüler.“

Von Britta Lüers