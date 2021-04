Hannover

Wegen der Bundes-Notbremse gelten seit Sonnabend neue Regeln für den Zoobesuch: Besucherinnen und Besucher brauche (wie auch im Wisentgehege Springe) einen negativen Corona-Test, der nicht älter als 24 Stunden ist. „Kein Problem“, versichert eine Zoo-Sprecherin. „Wer rein will, zeigt viel Verständnis.“

Ein spontaner Abstrich im Testzentrum des Zoo-Parkhauses war nicht möglich. „Der Sonnabend ist trotz erweiterter Test-Kapazität ausgebucht, den Sonntag zusätzlich noch zu öffnen, bekommen wir so kurzfristig leider nicht hin“, bedauerte Zoodirektor Andreas Casdorff. Servicekräfte wiesen auf die Möglichkeit hin, schnell zu einer Apotheke oder zu einem Testzentrum zu fahren.

Kulanz versprochen

„Wir sind kulant, was die gebuchten Zeiten betrifft“, sagt die Zoo-Sprecherin. Man freue sich einfach über die täglich 3000 bis 4000 Gäste. Und die seien froh, dass trotz der Notbremse ein Besuch möglich ist.

Den Einlass hatte der Zoo um 40 Personen aufgestockt, die an allen sechs Drehkreuzen und ab sofort auch auf dem Busparkplatz arbeiten. Dort kontrollieren sie in einem Zelt vor dem eigentlichen Eingangsbereich Tests und Ausweisdokumente oder die Impfausweise derer, die die zweite Impfung schon seit mindestens zwei Wochen hinter sich haben und damit keinen Test mehr machen müssen.

Infos per Mail in Springe

Im Wisentgehege Springe hatte Direktor Thomas Hennig am Freitag alle 3000 Besucher, die für Sonnabend und Sonntag Zeitfenster gebucht hatten, per Mail über die neuen Bedingungen benachrichtigt. 7000 Gäste wurden eigentlich an diesem Wochenende erwartet.

Von Vera König