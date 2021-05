Hannover

Die Stadt erwartet Unterstützung vom Bund, um den Umstieg von der Kohlekraft auf Erneuerbare Energien zu bewältigen: Das schreibt Oberbürgermeister Belit Onay dem Chef des Bundeskanzleramts, Helge Braun. Der Bund sei gefordert, die Rolle der Kommunen bei der Energiewende stärker zu berücksichtigen, erklärt Onay. Konkret geht es in diesem Fall um das Kohlekraftwerk Stöcken.

Onay nimmt die bevorstehenden Beratungen zum neuen Klimaschutzgesetz im Bundeskabinett zum Anlass, finanzielle Hilfe zu fordern. Das Bundesverfassungsgericht hatte entschieden, dass das Gesetz nachgebessert werden müsse. Der OB argumentiert: „Ernstgemeinte Minderungen von Kohlendioxid-Emissionen können nur mit lokalen Klimaschutzmaßnahmen der Kommunen erreicht werden.“

Stadt will bis 2035 klimaneutral sein

Das Kraftwerk Stöcken, so Onay an Braun, müsse so früh wie möglich vom Netz. Hannover strebe laut Ratsbeschluss an, bis 2035 klimaneutral zu sein. Die Stadt, die Bürgerinitiative „Hannover erneuerbar“, der Energieversorger Enercity sowie Volkswagen und Continental als Hauptabnehmer des Kraftwerks seien sich in der Zielsetzung einig.

Für Hannover bedeute der Umstieg von Kohle auf alternative Energien jedoch einen enormen finanziellen Kraftakt, der mit einem deutlichen dreistelligen Millionenbetrag zu Buche schlägt. Auch stehe die Stadt vor aufwendigen und langwierigen Genehmigungsverfahren für Ersatzanlagen.

Enercity plant 500 Millionen Euro ein

Bislang hatte der kommunale Energieversorger Enercity einen Ausstieg nicht schon für 2026 vorgesehen, wie gefordert in einem Bürgerbegehren. Enercity-Chefin Susanna Zapreva: „Der erste Kohlekraftwerksblock wird 2025 still gelegt, der zweite Block geht 2030 vom Netz.“ Das sei acht Jahre früher als gesetzlich vorgeschrieben. „Wir haben 500 Millionen Euro an Investitionen nur für den Kohleausstieg eingeplant“, sagt sie.

Als Ersatz fürs Kraftwerk sind zehn bis 14 kleinere Anlagen vorgesehen. Ein Biomasse-Kraftwerk und eine Großwärmepumpe sind auf dem Gelände in Stöcken geplant, eine Klärschlammverwertungsanlage im Stadtteil Lahe ist im Bau. Ziel ist, dass in neun Jahren 75 Prozent der Fernwärmeproduktion Hannovers über erneuerbare Energien sichergestellt sind.

Neues aus dem NP-Newsroom Unsere Übersicht zu den wichtigsten Nachrichten aus Hannover täglich gegen 13 Uhr in Ihrem E-Mail-Postfach. Mit meiner Anmeldung zum Newsletter stimme ich der Werbevereinbarung zu.

„Der Bund muss Kommunen wie Hannover unterstützen, die bereits heute eigene Anstrengungen unternehmen, die lokale Wärmeversorgung auf Erneuerbare Energien umzustellen“, formuliert Onay die Erwartungen. Auch Orte, die nicht zu den ausgewählten Gebieten des Strukturstärkungsgesetzes Kohleregionen zählen, stünden bereit, um wichtige Beiträge zur Erreichung der deutschen und europäischen Klimaziele zu leisten. In jedem Fall seien eine flächendeckende Förderung, zusätzliche finanzielle Impulse und nationale Strategien notwendig.

Von Vera König