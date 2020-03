Schneeflocken über Hannover – und nächste Woche 20 Grad

Hannover

Noch am Sonnabend strömten die Menschen unter Einhaltung des Kontaktverbotes anlässlich der Corona-Pandemie bei strahlendem Sonnenschein und 13 Grad im Schatten zum spazieren gehen in die Parks. Nur zwei Tage später fielen dicke Schneeflocken vom Himmel. Ist der Winter jetzt zurück?

„Nein“, meint Diplom-Meteorologe Dominik Jung. „Wir haben schon fast April, und der macht eben was er will.“ Genauer gesagt stelle sich die Wetterlage derzeit um. Es kommen zwar schon warme Luftmassen vom Mittelmeer nach Deutschland, dazwischen sind aber immer wieder kalte Luftmassen aus Nordeuropa, so der Experte.

„Bis Mai ist immer mal wieder Nachtfrost möglich“

Letztere sorgten am Montag für kühle zwei Grad in Hannover. „Am frühen Morgen waren es sogar minus sechs Grad“, so Jung. Das hat nach Angaben des Experten wohl auch die Frühblüher weitestgehend zerstört. Er empfiehlt: Mit dem Aussetzen der Blumen sollte noch gewartet werden. „Bis Mai ist immer mal wieder Nachtfrost möglich.“

Besonders kalt war es am Montagmorgen in Thüringen. Dort wurde am Erdboden in Schleiz eine Temperatur von minus 18,1 Grad gemessen. Auch wenn Nachtfrost zu dieser Zeit nicht ungewöhnlich ist, ist diese „verspätete Kälte“ nach Angaben von Jung doch „sehr auffällig“.

Werte von bis zu 20 Grad in der kommenden Woche

Doch auch das hält nicht lange an. „Schon ab Dienstag wird es mit acht Grad am Tag wieder wärmer“, so Jung. Donnerstag und Freitag sollen die Werte dann auf bis zu zehn, am Wochenende auf bis zu 13 Grad klettern, bevor in der kommenden Werte von bis zu 20 Grad erreicht werden.

Sorgen macht dem Experten in dem Zusammenhang vor allem die Trockenheit. „Bis zum 16. April erwarten wir nach bisherigen Voraussagen keinen weiteren Niederschlag. Damit steuern wir auf eine Dürre zu.“ Bleibt also nur zu hoffen, dass es zwischen den frühlingshaften Temperaturen in der kommenden Woche zwischenzeitlich auch mal ein wenig regnet.

Von Cecelia Spohn