Jürgen Schmaler (51, Name geändert) versteht sich heute selbst nicht mehr. Der erfolgreiche Geschäftsmann war 2011 auf die schönen Sprüchen von Vertretern der „Lyoness“ hereingefallen. Das Unternehmen hat den Namen geändert, aber die Masche ist geblieben. „Das ist ein Schneeballsystem“, sagt Schmaler.

Es sei sein Naturell, sich einer Sache mit Haut und Haaren zu verschreiben. So habe er mehr als 10.000 Leute für das Schneeballsystem gewonnen. „Ich war eine Führungskraft“, sagt er mit Bedauern in der Stimme. Die nüchternen Zahlen: Jürgen Schmaler hatte 40.000 Euro auf drei Accounts eingezahlt. In den sechs Jahren habe er nochmal rund 300.000 Euro für Hotels, Meetings, Fahrten und Verpflegung ausgegeben. „Ich habe vielleicht 60.000 Euro zurückbekommen.“ Nach sechs Jahren Arbeit rund um die Uhr. Überstanden habe er diese Zeit nur, weil er privat viele Schulden gemacht habe.

Neuer Firmenname, die gleiche Masche

Derzeit wirbt „Black Diamond“ über Instagram vorwiegend junge Leute in der Region Hannover. Sie sollen sich an einer „Cashback-Card“ beteiligen und neue Leute werben. „Es ist die Verlockung, mit Nichtstun viel Geld zu verdienen“, erklärt Schmaler. Er war bei „Black Diamond“ in Köln, um zu sehen, ob die Leute immer noch hereingelegt werden. Sein Urteil: „Es ist dieselbe Masche.“ Mehr noch. „Der Mensch bei Black Diamond hat meine Sprüche kopiert.“

Laut des Wirtschaftsjournalisten Ben Ecker und der „ Wirtschaftswoche“ beteiligt sich kein größeres Unternehmen an der „Card“, alles nur ein Bluff. „Sie lügen einfach“, sagt Jürgen Schmaler über die Drahtzieher.

Mit Immobilie auf dem Expo-Gelände wird geworben

Wird nun mit großen Büro-Immobilien geblufft? Auf dem Expo-Gelände in Hannover soll ein Bürogebäude, die „ Chicago Lane Office Suites“, entstehen. Auch hier können die Jünger des Schneeballsystems „Shopping Points“ sammeln. Doch die Bauarbeiten sollten bereits 2019 beginnen, geschehen ist bislang nichts. Der Investor ist nicht erreichbar. Unter seiner Handy-Nummer meldet sich ein Tobias P., der für Großkunden zuständig sei. Nach einer NP-Anfrage Ende September erklärte er, dass die Bauarbeiten nun Anfang Oktober beginnen würden.

In den Videos von „Black Diamond“ ist das Gebäude schon im Bau und ein großer Teil auch schon vermietet. Die Immobilie dient nach NP-Informationen auch als Beruhigungspille, wenn Leute fragen, was mit ihrem Geld geschehen ist.

In schönen Werbevideos oder Podcasts werden vor allem junge Leute dazu gebracht, leichtsinnig ihr Geld aufs Spiel zu setzen. „Ich war verblendet“, sagt Jürgen Schmaler. Das Marketing der Firmen sei sehr gut. Bei Nachfragen werde man immer wieder vertröstet. Ab und zu bekäme man dann auch ein wenig Geld.

Staatsanwaltschaft Köln ermittelt wegen Betruges

Die Unternehmen seien auf dem Papier selbstständig, aber miteinander verflechtet, sagt Schmaler. Sie heißen „Lyconet“, „My World“ oder „Black Diamond“. Auf dem Expo-Gelände wehen die Farben von „My World Real Estate“. Die Staatsanwaltschaft Köln ermittelt in Sachen Schneeballsystem wegen Betruges.

Hinter der finanziellen Katastrophe verbirgt sich oft auch eine menschliche. „Ich habe viele Freunde und Bekannte in die Geschäfte reingezogen“, erzählt der Aussteiger. Als das Geld weg war, sei es bei vielen mit der Freundschaft vorbei gewesen.

