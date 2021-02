Hannover

Erst blieb der Schnee liegen – jetzt der Müll: Überfüllte Altglascontainer und nicht entleerte Tonnen sorgen in Hannover für Unmut. Die Aha hatte bereits vergangene Woche angekündigt, dass es witterungsbedingt zu Verzögerungen kommen kann. „Es wird aber alles nach und nach abgeholt“, verspricht ein Sprecher.

Kritik musste der Abfallentsorger zuletzt häufiger einstecken. Bürger, Firmen und Verbände warfen der Aha vor, mit dem Winterdienst nicht hinterherzukommen. Bei einem Termin am Maschsee vergangenen Sonnabend setzte sich Aha-Chef Thomas Schwarz selbst hinter das Steuer eines Räumfahrzeugs und betonte, dass der Winterdienst Priorität hat. Inzwischen ist der Schnee jedoch weitestgehend geschmolzen – und der Blick liegt auf dem, was liegen geblieben ist: der Abfall.

Augenfällig sind vor allem überfüllte Altglascontainer, neben denen sich bereits Flaschen und Gläser stapeln. „Sollte es in den vergangenen Tagen zu mehr Abfallaufkommen beim Altglas gekommen sein, wird sich dies sicherlich wieder in den nächsten Tagen normalisieren“, so ein Aha-Sprecher. Der Aha seien bislang keine Veränderungen bei der Leerungshäufigkeit bekannt – diese Aufgabe hat man an ein externes Unternehmen übergeben. „Allerdings hat der Wintereinbruch und die extreme Wetterlage möglicherweise zu Verzögerung bei der Leerung der Altglascontainer geführt“, teilt Aha mit.

An Wertstoffinseln herumliegende Flaschen und Scherben gelten als wilde Müllablagerungen. Es handelt sich um eine Ordnungswidrigkeit, die auch ein Bußgeld nach sich ziehen kann und von den Abfallfahndern der Stadt Hannover geahndet wird. Aha: „Wir appellieren an die Menschen, den Müll nicht einfach wild neben die Container abzustellen.“ Wilde Müllstellen können auch über eine Müllmelde-App der Stadtreinigung Hannover gemeldet werden.

Müll wird am nächsten Termin abgeholt

Doch nicht nur Altglas ist schneebedingt liegen geblieben, sondern auch anderer Abfall. Bereits Anfang vergangener Woche hatte die Aha gewarnt, dass die Abfuhr witterungsbedingt nicht überall zu schaffen sei und Bürger die Tonnen und Säcke dann wieder zurückstellen sollen. „Jeder Müllwagenfahrer entscheidet selbst, in welche Straßen er hineinfährt und in welche nicht“, erklärt der Unternehmenssprecher. „Der Fahrer trägt die Verantwortung für sein Handeln. So kann es dazu kommen, dass beispielsweise eine Abfallart abgeholt wurde und die andere nicht.“

Bei dem nächsten regulären Termin soll der liegen gebliebene Abfall abgeholt werden, teilte Aha mit. Sollten die Tonnen dann voll sein, könne weiterer Müll in Säcken daneben gestellt werden.

Auch liegen gebliebene gelbe Säcke werden jetzt wieder abgeholt. In der vergangenen Woche hatte das Unternehmen Remondis Probleme, in Straßen zu kommen – und war deshalb bei Regionspolitikern in die Kritik geraten. „Jetzt ist der Schnee geschmolzen und die gelben Säcke werden wieder ganz normal abgeholt“, sagte ein Sprecher auf NP-Anfrage.

Haufenweise Hundebeutel im Landschaftsschutzgebiet

Verzögert hatte sich teilweise auch die Leerung der Müllbehälter auf Hannovers Grünflächen – wofür das Grünflächenamt der Stadt zuständig ist. Mit unschönen Folgen, wie etwa in der südlichen Leineau in Wülfel. Stadtjäger Heinz Pyka, der dort sein Revier hat, bemerkte völlig überfüllte Mülleimer. Aus der Öffnung oben „quollen“ Hundebeutel – also Tüten mit tierischen Hinterlassenschaften - heraus. Zahlreiche Beutel lagen um den übervollen Mülleimer herum verteilt, beschreibt er.

Im Landschaftsschutzgebiet Leineau bei Wülfel quillt ein Mülleimer vor Hundebeuteln über. Quelle: privat

Ein externes Unternehmen, dass diese Arbeit für die Stadt übernimmt, entschuldigte, dass „aufgrund der Witterungsverhältnisse die Mülleimerentleerung etwas schwer“ gewesen sei und sich verzögerte, aber alle Eimer wieder entleert werden. „Dafür habe ich Verständnis“, sagte Heinz Pyka. „Aber nicht für die Hundehalter, die nicht in der Lage sind, ihre Tütchen einfach mit nach Hause zu nehmen – oder bis zum nächsten Mülleimer. Die Leineau dort ist ein Landschaftsschutzgebiet.“

Überhaupt sei die Vermüllung der nahen Umwelt ein Corona-Phänomen. „Noch nie habe ich in der Natur so viel Müll gesehen, wie zu Lockdown-Zeiten.“ Der Druck auf die Natur sei derzeit immens. „Es ist schön, dass die Menschen die Natur derzeit mehr entdecken – sie sollten ihr aber auch mit dem nötigen Respekt begegnen.“

Von Simon Polreich