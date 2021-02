Hannover

Markus Hintzke (45) steigt aus seinem Streu- und Räumfahrzeug. Er zieht sich seine Mütze vom Kopf und läuft über das Gelände der Abfallwirtschaft. Es ist 9.30 Uhr. Hintzke ist auf dem Weg ins Büro von Andreas Hübner, dem Einsatzleiter vom Winterdienst: „Es war nur noch ein Abbruch möglich“, sagt Hintzke. Die frühen Morgenstunden war Hintzke bei den städtischen Häfen mit dem Streu- und Räumfahrzeug im Einsatz: „Das war ein Kampf gegen Windmühlen“, sagt der 45-Jährige erschöpft.

Er habe seit 3 Uhr versucht, das Gelände vom Schnee zu befreien – vergeblich. „Ich habe immer wieder angesetzt, aber es war sofort wieder zugeschneit.“ Meterhoch habe sich der geräumte Schnee getürmt. Immerhin, Hintzke und seine Kollegen des Winterdienstes haben ihre erste Tour geschafft. Den Sonntagvormittag sollen sie sich ausruhen. Denn: „Um 13 Uhr startet die nächste Tour“, sagt Hübner.

250 Mitarbeiter der Betriebsstätten und Abfallwirtschaft waren am Sonntag im Einsatz – erst in der Nacht, dann am Nachmittag, dann wieder in der Nacht zum Montag. Dazwischen gab es kurze Pausen. Ihre Aufgabe: Die Verkehrssicherung. „Wir sorgen dafür, dass die Hauptverkehrsstraßen frei sind und insbesondere der öffentliche Nahverkehr nicht zum erliegen kommt“, sagt Hübner. Auch müssten die Straßen für Krankenwagen und Einsatzwagen der Polizei und Feuerwehr freigehalten werden.

Im Einsatz: 250 Mitarbeiter der Betriebsstätten und der Abfallwirtschaft waren sowohl in großen als auch in kleinen Streu- und Räumfahrzeuge am Sonntag und in der Nacht zu Montag im Einsatz. Quelle: Peschke

Fahrt durch die Schneelandschaft

Deshalb fuhr Winterdienstmitarbeiter Daniel Borchardt (42) sein Räum- und Streufahrzeug am Sonntag die Karl-Wiechert-Allee entlang: „Diese Straße ist besonders wichtig, weil die MHH ja direkt um die Ecke ist.“ Der 42-Jährige fährt bereits seit 18 Jahren den Winterdienst: „Eigentlich bin ich Abfallfahnder, aber den Winterdienst mache ich trotzdem. Ich liebe das, weil es vor allem in der Nacht und früh morgens so friedlich in der weißen Schneelandschaft ist“, erzählt Borchardt, während er das mit 4,5 Tonnen Salz beladene Räum- und Streufahrzeug durch Kleefeld fährt. Nur vereinzelt begegnet er anderen Verkehrsteilnehmern: „Das ist natürlich nicht immer so.“ Unter der Woche sei der Winterdienst aufgrund des Berufsverkehrs deutlich anstrengender: „Und anstrengend wird es, wenn die Autos zu weit vom Bordstein entfernt parken und ich durch die engen Straßen kaum durchkomme“, sagt Borchardt.

Sein 18. Jahr im Winterdienst: Daniel Borchardt (42) ist schon viele Jahre dabei. Den Winterdienst liebt er nach wie vor: „Weil die Fahrt durch den Schnee so friedlich sein kann.“ Quelle: Sophie Peschke

Der Schnee schleudert gegen die Scheibe des Räum- und Streufahrzeugs. Minutenlang hat Borchardt gar keine Sicht. Die drei einzelnen Scheibenwischer kommen gegen den vielen Schnee nicht an. Hin und wieder muss Borchardt anhalten und den Schnee, der sich im Schneepflug vor dem Fahrzeug gesammelt hat, am Straßenrand ablegen.

„Das war jetzt zwar viel Schnee, aber für uns ein Standardeinsatz“, weiß Einsatzleiter Hübner. Sollte noch mehr Schnee fallen, müssten jedoch teilweise drei Räum- und Streufahrzeuge in der Kolonne eingesetzt werden, beispielsweise auf der vierspurigen Vahrenwalder Straße oder am Kronsberg: „Der Kronsberg ist ein erhöhter Punkt. Deshalb gibt es dort mehr Schneeverwehungen.“ Sollte noch mehr Schnee fallen, ist die Abfallwirtschaft jedoch gerüstet: „Wir haben noch 19 Reservefahrzeuge und können bei noch mehr Schnee auch Müllfahrzeuge umrüsten,“ erklärt Hübner.

Aha kontrolliert ob Gehwege geräumt sind

Nach seiner Tour fährt Borchardt sein Fahrzeug zurück auf den Hof der Abfallwirtschaft. Dort wird zunächst das Salz entladen, dann Sole nachgetankt. Etwa 2,8 Tonnen der aus Salz und Natriumchlorid bestehenden Streumischung hat Borchardt verbraucht. „Wir sind ein sehr salzarmer Winterdienst“, erklärt Hübner. Zwar musste die Salzmenge in der Mischung aufgrund der enormen Schneemengen verdoppelt werden, doch in Hannover werde immer nur so viel Salz verwendet, wie es zwingend notwendig sei: „Das ist eine politische Entscheidung, die der Umwelt zugute kommt“, weiß Hübner.

Deshalb dürften Privatpersonen auch nur sogenannte abstumpfende Mittel, wie Asche, Split oder Sand selbst streuen. „Unsere Abfallfahnder sind im Einsatz, um zu kontrollieren, ob der Schnee vor den Haustüren und auf den Gehwegen geräumt wird“, sagt Hübner. Eine Ordnungswidrigkeit sei es auch, wenn unerlaubterweise Salz verwendet würde. „Nur der Bürgermeister, kann den Einsatz von Salz für die Bürger freigeben, beispielsweise wenn es Eisregen gibt.“

Neben dem Schnee schaufeln vor der Haustür und dem Vermeiden von Streusalz könnten Hannoveraner noch einen Beitrag leisten: „Wenn so nah wie möglich am Bordstein geparkt wird, kommen wir auch mit unseren großen Schneepflügen durch die engeren Straßen“, sagt Frank Kühne (45) vom Winterdienst. Außerdem fehle oftmals das Verständnis dafür, dass in Nebenstraßen nicht geräumt werden könne, weil die schlichtweg zu klein seien.

250 Mitarbeiter im Winterdienst

„Wichtig ist ansonsten, dass sich die Verkehrsteilnehmer an die Wettersituation anpassen und zum Beispiel ganz einfach langsamer über die Schneedecke fahren“. Denn die Straßen permanent schnee- und eisfrei zu halten, könnte der Winterdienst nicht leisten: „Da müssten wir im Dauerbetrieb fahren, und das ist nicht sinnvoll“, weiß Hübner. Als Einsatzleiter stellt Hübner sicher, dass die 250 Mitarbeiter des Winterdienstes, die zehn Mechaniker, Schlosser und Elektriker auf dem Aha-Gelände auch ausreichend Pausen einlegen können: „Wir müssen mit den Ressourcen haushalten.“

Leitet den Einsatz: Andreas Hübner bespricht mit Mitarbeiter Markus Hintzke, wie der Einsatz gelaufen ist. Quelle: Sophie Peschke

Weitere Mitarbeiter der Stadt angefordert

Fünf der 100 Fahrzeuge sind am Sonntag während des Winterdienstes ausgefallen: „Drei davon konnten unsere Mechaniker schnell wieder reparieren“. Auch der Stromausfall auf dem Aha-Gelände sei schnell behoben gewesen: „Das funktioniert aber nur, wenn alle Mitarbeiter ausgeruht sind.“ Am Montag werden bei der Stadt weitere Einsatzkräfte für die kommenden Tage angefordert. „Dass es so viel schneit, sind wir gar nicht mehr gewohnt und dafür auch nicht ausreichend personell aufgestellt“, sagt Hübner und lacht.

Aber auch Corona-Ausfälle bei den Betriebsstätten müssten aufgefangen werden. Dementsprechend werde weitere Unterstützung und damit Mitarbeiter der Stadt beispielsweise aus den Bereichen Tiefbau oder Umwelt und Stadtgrün benötigt: „Die fahren dann mit dem Winterdienst mit und schaufeln mit einem Schneeschieber oder einer Eispicke manuell Ampelanlagen und Zebrastreifen frei“, so Hübner. Etwa 500 Eispicken wurden am Sonntag schon für die Woche vorbereitet. Vorbereitet wurden zudem zwei Unimogs, die mit Schneefräsen versehen wurden: „Für den Fall, dass der Schnee so hoch ist, dass wir gar nicht mehr durchkommen.“

Wiedersehen nach der ersten Tour: Frank Kühne grüßt Nico Berger auf dem Hof der Abfallwirtschaft. Quelle: Sophie Peschke

Als Nico Berger (32) um 10 Uhr mit seinem Räum- und Streufahrzeug auf den Hof der Abfallwirtschaft fährt, grüßt ihn sein Kollege Frank Kühne: „Ganz schön heftig, oder?“, fragt ihn Berger. „Richtig anstrengend“, erwidert Kühne, „Und es ist noch lange nicht vorbei“. Die beiden entladen das übrig gebliebene Salz in ihren Fahrzeugen, tanken und waschen die Wagen. Dann gibt es Erbsensuppe und einen frühen Mittagsschlaf. Denn: Nur wenige Stunden später startet schon die nächste Schicht im Winterdienst.

Von Sophie Peschke