Schnee und Glätte in Hannover führen zu vielen Blechschäden

Hannover

Glatte Straßen durch Schneematsch und Eis haben in Hannover in der Nacht zu Samstag sowie am Sonnabendmorgen zu zahlreichen Unfällen geführt. Die Polizei verzeichnete 45 allein im Zeitraum zwischen 23 Uhr am Freitag und 10 Uhr am Sonnabend.

Bisher gingen diese jedoch glimpflich aus. Meistens blieb es bei kleineren Blechschäden. Laut Polizei gab es allenfalls Leichtverletzte. Schwere Unfälle waren nicht dabei. Deshalb hielt sich auch das Einsatzgeschehen für die Feuerwehr in Grenzen. „Es gibt kein erhöhtes Aufkommen“, bestätigte ein Sprecher. Mittlerweile hätten sich die meisten auch an die Witterung gewöhnt und führen entsprechend langsam.

Anzeige

Die Bedingungen bleiben allerdings schwierig. Die Temperaturen in Hannover bewegen sich im Verlaufe des Tages im Bereich des Gefrierpunktes. In der Nacht sollen sie dann deutlich darunter sinken, so dass Nässe und Schneematsch gefrieren können.

Von Christian Bohnenkamp