Viel Schnee und extreme Glätte in Hannover: Die Polizei hat am Montag in der Landeshauptstadt und im Umland 120 Unfälle gezählt. Das sind fast doppelt so viele wie im gleichen Zeitraum vor einer Woche. Es gab ausschließlich Leichtverletzte, meist blieb es aber bei Blechschäden.