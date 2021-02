Hannover

Während der Wintereinbruch für diejenigen, die am Sonntag unterwegs sein mussten, mit manch Ungemach verbunden gewesen sein mag, war er für diejenigen, die unterwegs sein wollten, das reine Vergnügen. Der Winter hat eben auch seine schönen Seiten.

Schon auf den Straßen ist es ungewohnt still, da die Schneedecke den Verkehrslärm angenehm dämpft. Man hört aber das Jauchzen der Kinder, denen endlich die Schlitten aus den Kellern geholt werden konnten. Überhaupt sind nur wenig Autos unterwegs, weshalb viele Fußgänger die breiteren Straßen nutzen, anstatt sich auf den nur schmal geräumten Gehwegen aneinander vorbeizuquetschen. Es ist fast wie ein autofreier Sonntag.

Anzeige

Kaum Verkehr: Leere Straßen lockten Fußgänger auf die verschneiten Fahrbahnen. Quelle: Andreas Krasselt

Viele gehen in die Eilenriede

Während einem aus der Straße immer wieder kalte Windböen pulverigen Schnee von den Dächern ins Gesicht treibt, ist es in der Eilenriede fast windstill. Zahlreiche Spaziergänger hat es in den Stadtwald gezogen, viele ausgerüstet mit einem Heißgetränk im Thermobecher. Nur gelegentlich sieht man auch meist etwas jüngere Männer mit alkoholhaltigen Kaltgetränken in den Händen. Jeder friert halt auf seine Weise.

Neues aus dem NP-Newsroom Unsere Übersicht zu den wichtigsten Nachrichten aus Hannover täglich gegen 13 Uhr in Ihrem E-Mail-Postfach. Mit meiner Anmeldung zum Newsletter stimme ich der Werbevereinbarung zu.

Die Handygeneration freut sich über die weiße Fotokulisse für das Instagramporträt. Am Rand eines Gebüsches sieht man zwei Japanerin in roten Mänteln, ein Smartphone auf einem hohen Stativ montiert, freundlich fürs Selfie in die Linse lächeln. Überhaupt: Lächeln. Auch wenn es die ein oder andere frostrote Nase zu sehen gibt, sind doch alle fröhlich. „Das letzte Mal, das wir soviel Schnee hatten, war im Februar 2010“, erinnert sich Olivia H., die ihren vollständigen Namen lieber nicht in der Zeitung lesen will. Sie erinnere sich daran noch so genau, weil ihr älterer Sohn damals gerade geboren war. „Wenn man einen Kinderwagen durch den tiefen Schnee schieben muss, vergisst man das nicht“, sagt sie. Heute aber hat der Kinderwagen ausgedient, stattdessen flitzen ihre beiden Kinder auf Schlitten den Rodelberg hinunter.

Zur Galerie Verschneite Straßen, Schneeverwehungen, aber auch Schneeballschlachten und Rodeln in der Eilenriede. So sieht der Wintertag in Hannover aus.

Spaß am Rodelberg

Das macht auch eines der Kinder von Carsten Meier. Sein zweiter Sohn Marco (5) sitzt mit ihm zusammen auf seinem Schlitten. Seit zwei Stunden sind sie schon am Rodelberg im vorderen Teil der Eilenriede. „Kalt wird uns nicht so schnell“, sagt der Vater. „Wir haben genügend warmen Tee in Thermoskannen dabei.“ Über den Wintereinbruch sei die Familie hocherfreut, das Wetter perfekt, der Wind lange nicht so schlimm wie angekündigt. „Wir haben seit Corona lange darauf gewartet, dass wir endlich Rodeln können.“

Begeistert: Marcus und Ruth Brettschneider mit ihren Kindern Jona (2) und Matheo (7). Quelle: Andreas Krasselt

Auch Familie Brettschneider ist froh, endlich den Schnee genießen zu können. Wobei Vater Marcus scherzhaft etwas skeptisch guckt. Er legt sich ins Zeug, um gleich zwei hintereinander gespannte Schlitten mit seinen Kindern Matheo (7) und Jona (2) sowie seiner Frau zu ziehen. „Wir haben Spaß“, freut sich Mutter Ruth. „Das ist vor allem für die Kinder wichtig. Die sind ja im Moment sehr eingeschränkt.“ Jetzt aber sind alle begeistert. Seit gut eineinhalb Stunden ist die Familie im Wald. „Jetzt geht's zum Mittagessen nach Hause“, sagt Ruth Brettschneider. „Vielleicht kommen wir nachher noch mal wieder.“

Von Andreas Krasselt