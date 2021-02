Schnee bremst Müllabfuhr aus: Warum Aha volle Tonnen stehen lässt

Hannover

Schnee, Eis und überfrierende Nässe bereiteten dem Abfallentsorger Aha auch am Dienstag Probleme. Bei der morgendlichen Abholtour blieb in vielen Straßen wieder einiges an Restmüll, Altpapier und Gelben Säcken stehen. In Teilen der Südstadt etwa, wo bereits in der zweiten Woche in Folge die turnusmäßige Leerung ausfiel, wächst mit dem Müll mittlerweile auch der Frust der Bewohner. Laut Aha ist jedoch Besserung in Sicht.

Als sich am Morgen das große Müllfahrzeug seinen Weg durch den Altenbekener Damm (Südstadt) bahnte, war die Hoffnung der Anwohner noch groß, die fahrbaren Großmüllcontainer vor ihren Mehrfamilienhäuser könnten nun endlich geleert werden. Bereits in der Vorwoche waren sie auf ihrem Müll sitzen geblieben, weil auf den teils tief verschneiten Straßen für die Abholfahrzeuge kein Durchkommen war. Beim zweiten Anlauf trat nun aber offenbar ein neues Problem auf – die mittlerweile rappelvollen Container seien schlichtweg zu schwer, um sie bis zum Fahrzeug zu ziehen. So erklärte es jedenfalls einer der Müllwerker einem genervten Anwohner.

Rappelvolle Tonnen: Am Altenbekener Damm wurden Container teilweise nicht geleert, weil sie zu schwer waren, um sie über die Straße zu ziehen Quelle: Nancy Heusel

Aha will bis zum Wochenende alles abholen

Keine Frage, die Kombination aus schweren Tonnen und glatten Wegen und Straßen ist für die Teams der Aha eine Herausforderung. Dass zwischen sich Bordstein und Fahrbahn immer noch kleine Berge aus geräumten Schnee auftürmen, macht die Sache nicht einfacher. Das Abfallunternehmen selbst räumte am Dienstag die Probleme bei der Bewältigung der Touren ein, und verwies auf die „kraft- und zeitaufwendige Arbeit, Tonnen und Container durch festgefrorenen Schnee zu ziehen“. Die Beschäftigten seien „unter diesen schwierigen Bedingungen mit hohem körperlichen Einsatz unterwegs“. Manche Straßen könnten aber weiterhin nur schlecht oder gar nicht befahren werden. Am Montag hatte man die Abholung aufgrund der einsetzenden überfrierenden Glätte sogar vorzeitig beenden müssen.

Neues aus dem NP-Newsroom Unsere Übersicht zu den wichtigsten Nachrichten aus Hannover täglich gegen 13 Uhr in Ihrem E-Mail-Postfach. Mit meiner Anmeldung zum Newsletter stimme ich der Werbevereinbarung zu.

Doch wohin nun mit dem ganzen Müll, der nicht weniger wird, wenn die Abholung ausbleibt? Die Anwohner im Altenbekener Damm und allen anderen betroffenen Straßen müssen sich laut Aha nur noch wenige Tage gedulden. Laut Herich geht man davon aus, das sich die Lage mit den steigenden Temperaturen „deutlich entspannen“ wird. „Bis zum Ende der Woche sollten alle Abfälle und Wertstoffe abgeholt worden sein“, kündigte die Sprecherin am Dienstag an. Damit das möglichst reibungslos funktioniert und nichts zurückbleibt, bittet der Entsorger darum, noch nicht abgeholte Tonnen und Säcke an den Abholpunkten stehen zu lassen.

Bleibt nur zu hoffen, dass auch die vermeintlich noch zu schweren Tonnen dann besser bewältigt werden können. Immerhin: Um ein Überfüllen zu vermeiden, kann der Abfall bis dahin auch in Säcken neben den regulären Müll gestellt werden.

Auch Remondis hat im Umland Probleme

Mit den Nachwehen des Wintereinbruchs hat als Abfallentsorger nicht nur Aha zu kämpfen. Aufgetürmte Schneemassen und verengten Straßen bremsen auch bei Remondis die Abfuhr der Gelben Säcke im Umland aus. Nach Angaben des Unternehmens erschweren seit Montag vielerorts spiegelglatte Fahrbahnen das Durchkommen. „Es gibt zahlreiche schmale Anwohnerstraßen, Stichstraßen oder Straßenzüge in Hanglagen, die nach wie vor mit 26 Tonnen schweren Müllfahrzeugen nicht befahrbar sind. Dennoch setzen wir alles daran, die Leichtverpackungen wie gewohnt abzufahren“, sagt Niederlassungsleiter Dieter Opara. Notwendig dafür sei, dass die Ablagestellen der Säcke und die Stellflächen der Container gefahrlos erreichbar sind.

Vor diesem Hintergrund bittet Opara die Bürger, „ihrer Streupflicht nachzukommen und Remondis so zu unterstützen“. Auch am Mittwoch werde es noch Einschränkungen geben. „Im Laufe der Woche dürften die Schneemassen dem Tauwetter zum Opfer gefallen sein und sich die Situation damit deutlich entspannen“, sagt Opara und betont: „Da, wo herausgestellte Säcke bis zum Abend nicht abgefahren wurden, bitten wir darum, sie bis zum nächsten regulären Abfuhrtermin wieder hereinzuholen.“ Aufrund der Witterung wird die normalerweise wöchentliche Abholung diesmal ausnahmsweise 14-täglich erfolgen.

Von André Pichiri