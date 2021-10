Hannover

Der Zoll hat bei Gepäckkontrollen am Flughafen Hannover zwei Eckzähne einer afrikanischen Pavianart entdeckt. Die Schmuggelware fällt unter das Washingtoner Artenschutzübereinkommen. Der Kofferbesitzer war zuvor in Namibia, gegen ihn wird nun ermittelt.

Laut Zollsprecher Nils Haustein wurde das Gepäckstück am Airport durch die Röntgenanlage geschickt. „Dabei ergaben sich Auffälligkeiten, weshalb die Beamten den Koffer genauer unter die Lupe nahmen.“ Im Inneren entdeckten sie die beiden rund zehn Zentimeter langen Eckzähne eines Bärenpavians. Diese Primaten leben im südlichen Afrika.

Reisender kam aus Namibia zurück

Diese beiden, etwa zehn Zentimeter langen Pavian-Eckzähne entdeckte der Zoll im Gepäck eines Reiserückkehrers aus Namibia. Quelle: Zoll

Und genau da kam der 63-jährige Kofferbesitzer gerade her. Der Mann aus Cremlingen (Kreis Wolfenbüttel) war schon zuvor via Frankfurt aus der namibischen Hauptstadt Windhoek nach Deutschland zurückgekehrt. Das Gepäck brauchte etwas länger, da es entweder in eine falsche Maschine geriet oder die Verladezeit von einem Flieger in den anderen zu knapp war.

„Deshalb können wir auch nicht sagen, was der Mann mit den beiden Eckzähnen vorgehabt hätte“, sagt Haustein. Fest steht nur, dass er aufgrund des Schutzabkommens eine entsprechende Besitzgenehmigung gebraucht hätte. „Die konnte der Mann aber nicht vorlegen.“ Die Zähne wurden beschlagnahmt, den 63-Jährigen erwartet nun ein Bußgeld. Die Höhe ist noch unklar, das Bundesamt für Naturschutz ermittelt.

Von Peer Hellerling