Hannover

Die Stadt Hannover hat die Schmiedestraße zwischen Karmarschstraße und Marktkirche mehrere Wochen für den Autoverkehr gesperrt – um die Flächen für diverse Spiel- und Spaßaktionen zu nutzen. Doch im Bezirksrat Mitte vermutet man, dass die Teilsperrung zum Dauerzustand werden könnte, wenn die Schmiedestraße im kommenden Jahr umgestaltet wird. Tatsächlich deuten einige Details in den Umbauplänen darauf hin. Eine Entscheidung über die Neugestaltung der Straße hat der Bezirksrat in seiner jüngsten Sitzung auf Wunsch der CDU vertagt.

Dass die in die Jahre gekommene Straße zwischen Altstadt und City eine Erneuerung verträgt, ist unstrittig. 2019 entwickelte der damalige Baudezernent Uwe Bodemann erste Pläne für den Abschnitt zwischen Marstall und Marktkirche. Die Straße sollte mehr Grün bekommen, die Fahrbahn schmaler werden und das Tempo auf 20 Kilometer pro Stunde reduziert werden. Ein separater Radweg fehlte in dem Konzept, Auto- und Radfahrer sollten sich die Straße teilen. Der Bezirksrat Mitte widersprach und wünschte sich einen abgetrennten Radweg. Grundsätzlich sollte die Schmiedestraße durchgängig befahrbar bleiben.

„Wendefläche“ neben dem Parkhaus eingeplant

Jetzt deuten Details in den neuesten Plänen darauf hin, dass eine Teilsperrung der Straße zumindest mitgedacht ist. Südlich des Parkhauses sei ein Areal vorgesehen, das als „Wendefläche“ für Pkw genutzt werden könne, heißt es im Konzept der Stadt. Mit anderen Worten: Die Schmiedestraße wird zur Sackgasse, das Parkhaus bleibt anfahrbar. Um Anliegern die Einfahrt in den gesperrten Bereich zwischen Marktkirche und Karmarschstraße zu ermöglichen, will die Stadt „Leerrohre“ für die Installation von hydraulischen Pollern verlegen.

FDP: Schmiedestraße muss Durchgangsstrecke bleiben

Bei der FDP im Bezirksrat klingeln alle Alarmglocken. „Die Schmiedestraße muss als Durchgangsstraße erhalten bleiben“, sagt FDP-Mann Engelke. Verärgert sei er auch, dass sich die Stadt über die Wünsche des Bezirksrats hinwegsetze. Eine Entscheidung über den Umbau der Schmiedestraße wird erst nach der Sommerpause fallen.

Von Andreas Schinkel